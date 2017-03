I SOLITI IGNOTI, IL RITORNO: ANTICIPAZIONI, AMADEUS TORNA CON IL CELEBRE GAME SU RAI 1 (OGGI, 20 MARZO 2017) - A lungo ha appassionato milioni di italiani, e ora è pronto a tornare sul piccolo schermo di Rai 1: a partire da stasera, lunedì 20 marzo 2017, in fascia di access prime time andrà in scena I Soliti Ignoti - Il ritorno, programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format d’oltreoceano Identity. La grande novità è rappresentata dal conduttore: al posto di Fabrizio Frizzi, che ha guidato le edizioni dei primi anni duemila, ci sarà Amadeus, forte anche del successo ottenuto con Stasera tutto è possibile (su Rai 2) e con Music Quiz. “Il gioco originale è andato in onda dal 2007 al 2012” ha spiegato Amadeus in esclusiva a Tv Sorrisi e Canzoni “ora lo riproponiamo rinnovato. Il concorrente deve indovinare le professioni o le abilità particolari di otto persone attraverso degli indizi… Il quiz è fortissimo, coinvolgente anche da casa: non bisogna essere degli esperti ma serve solo fiuto”.

I SOLITI IGNOTI, IL RITORNO: IL MECCANISMO DEL GIOCO - Il presentatore de I Soliti Ignoti - Il ritorno aprirà il sipario accenderà i riflettori del Teatro delle Vittorie di Roma: la scenografia del gioco sarà completamente rinnovata, e - come sempre - al centro ci sarà un concorrente pronto a mettere in campo tutto il suo ingegno e la sua arguzia con il fine di abbinare le giuste identità partendo da dati come la professione, gli hobby, la situazione famigliare o anche una semplice caratteristica fisica. I Soliti Ignoti - Il Ritorno raccogliere l’eredità di Affari Tuoi, il celebre giochi dei pacchi guidato da Flavio Insinna, pronto a cedere il passo. Al centro dello studio ci saranno otto volto ai quali andrà affidata la giusta peculiarità da parte del concorrente: è chiaro che la capacità di osservazione e l’acume dovranno essere messi in campo con entusiasmo, sfoggiando anche un pizzico di intuito investigativo. Ogni riposta esatta permetterò di aumentare il montepremi, ma solo l’ultimo difficile quesito confermerà o smentirà la vincita totale. Chi sarà il primo fortunato a vincere?

