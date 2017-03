IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole 21 marzo: cosa si nasconde dietro al rituale di Lucia?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 21 MARZO: COSA ACCADE A LUCIA? - L'arrivo di Lucia a Puente Viejo non sarà destinato a restare privo di sorprendenti conseguenze. Ne avremo ulteriore conferma nella puntata della telenovela spagnola che andrà in onda domani su Antena 3 nella quale l'amica di Camila sarà protagonista di qualcosa di strano. Sarà Beatriz ad entrare nella sua stanza e a vederla coinvolta in un misterioso rituale che lascerà la figlia di Hernando in preda alla confusione più totale. Riuscirà ad ottenere da Lucia un chiarimento esauriente? Nel frattempo, la cubana non si limiterà a queste stranezze ma continuerà a fare pressioni a Camila affinché le consegni il denaro del quale avrà bisogno per tornare a casa e provvedere all'educazione di Belen. Il fatto non convincerà Hernando ma la gentilezza e la simpatia della donna sembrerà avere stregato tutti. Per quanto riguarda, invece, le ricerche di Raimundo esse continueranno ad essere infruttuose anche se Emila non avrà nessuna intenzione di lasciare perdere e rassegnarsi alla morte del padre...

