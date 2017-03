IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Beatriz parla ma nessuno dovrà saperlo, per ora...

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 20 MARZO: CAMILA ACCONTENTA BEATRIZ - Il Segreto tornerà oggi su Canale 5 per una appassionata puntata caratterizzata dalle conseguenze dell'importante novità di Beatriz. Quest'ultima ha parlato per la prima volta dopo tanto tempo per chiedere aiuto quando Camila è caduta da uno sgabello, perdendo i sensi. Poco dopo si resa conto che non si è trattato solo di un caso e di avere superato il mutismo che per anni l'ha isolata dal mondo. Eppure, nonostante questa bella notizia sarebbe graditissima a Hernando, la giovane Mella avrà per Camila una proposta davvero inaspettata: le chiederà di non rivelare a nessuno questa bella novità, attendendo di avere la certezza che non si tratti solo di una situazione momentanea. Dunque per ora le due donne di Los Manantiales decideranno di condividere da sole tale notizia, ma fino a quando tale segreto potrà essere mantenuto? Nel frattempo, il più caro amico di Beatriz vivrà alla locanda una situazione molto complicata: Matias dovrà fare i conti con lo strano comportamento di Rafaela, rendendosi conto di provare per lei qualcosa in più di una semplice amicizia. Ma fino a quando la misteriosa cameriera di Emilia e Alfonso potrà continuare con questo suo atteggiamento ambiguo?

