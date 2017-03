IRON MAN 3/ Su Rai 2 il film con Robert Downey Jr.

IRON MAN 3, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST - Iron Man 3 è il film in onda su Rai 2 oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere azione e fantastica tratta dal fumetto dei supereroi della Marvel prodotta in collaborazione con la Paramount Pictures ed altre case cinematografiche, come la DMG Entertainment. La regia è di Shane Black e nel cast figurano Robert Downey Junior, Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce e Ben Kingsley. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

IRON MAN 3, IL FILM IN ONDA SU RAI 2 OGGI, 20 MARZO 2017: LA TRAMA - Il milionario Tony Stark (Robert Downey Junior) dieci anni prima dei fatti che stanno per essere raccontati nella pellicola, ha avuto in Svizzera a Berna un incontro con una dottoressa di nome Maya Hansen che voleva presentare un efficace siero chiamato Extremis e che sarebbe dovuto essere in grado di curare le lacerazioni del corpo. Nel progetto, avrebbe dovuto far parte un imprenditore zoppo di nome Killian (Ben Kingsley) che aveva anche proposto una collaborazione duratura nel tempo allo stesso Tony Stark, che dal proprio canto in maniera poco elegante, decise di boicottare l’incontro senza avvertire lasciando il povero Killian ad attenderlo per diverso tempo. Tornando al presente, Tony Stark è alle prese con frequenti incubi relativi allo scontro con gli alieni avuto nel pieno centro di Manhattan a New York. Non riuscendo a dormire durante la notte, Strak ha deciso di utilizzare tutto questo tempo per costruire nuove armature per Iron Man, cosa che ha fatto infuriare e non poco la fidanzata Pepper (Gwyneth Paltrow) intenzionata a prendersi cura di lui. Nell’ultimo periodo il Governo degli Stati Uniti è alle prese con una serie di attacchi terroristici rivendicati da un misterioso personaggio che si fa chiamare il Mandarino. La Cia e l’FBI non riescono a trovare nessuna traccia per capire da dove arrivino questi attacchi per cui l’intero Paese è esposto a questo pericolo senza alcuna protezione. Conscio della situazione, Stark vuole farsi carico della vicenda lanciando la sfida in diretta televisiva al Mandarino il quale poche ore più tardi risponde in maniera concreta mettendo in essere un attacco con degli elicotteri nella sua villa di Malibù. Stark riesce a salvarsi in maniera quasi miracolosa grazie all’intervento di Jarvis che lo spedisce all’interno di un’armatura di Iron Man nello stato dell’Illinois. Qui senza aver sufficiente batteria per far ritorno in California, incomincia ad indagare sul conto del Mandarino scoprendo che dietro tutto questo ci sia Killian che nel frattempo si è appropriato del siero Extremis costruita una temibile armata di super soldati. Toccherà a lui cercare di fermarlo con l’indispensabile aiuto di un bambino del posto.

