Il Segreto/ Video replica puntata 18 marzo: Beatriz conferma di riuscire a parlare

Il Segreto, video replica puntata 18 marzo - Nelle ultime puntate de Il Segreto ci siamo trovati alle prese con le vicissitudini amorose di Rafaela che appare sempre più confusa riguardo tutti i suoi pretendenti. Infatti i suoi gesti e le sue azioni lasciano tutti a bocca aperta. La vediamo baciare con intensità e passione Ramiro, e poco dopo trascorre del tempo in compagnia di Matias. Quest'ultimo sorpreso piacevolmente sembra apprezzare queste ore passate insieme. Naturalmente questo tipo di atteggiamento amoroso non farà altro che aumentare le gelosie e le rivalse dei protagonisti. Un vero e proprio triangolo amoroso, intrigante e pericoloso. Sarà difficile per Ramiro capire come mai Rafaela è diventata cosi strana e distaccata dopo il loro primo bacio, e dall'altra parte invece Matias si stupisce di come mai la donna manifesti questo interesse e trasporto nei suoi confronti. Malgrado questo intreccio amoroso la quotidianità porta Rafaela a lavorare e portare a termine il suo progetto, che nel frattempo era in stand-by a causa dell'arrivo dell’esercito in paese. La situazione in effetti è piuttosto tesa poiché Rafaela crede che Longinos possa ricordarsi di lei, poiché in altre diverse circostanze è stato costretto ad arrestarla per via delle sue pratiche rivoluzionarie. Lo scopo primario di Rafaela è quello di organizzare un vero e proprio attentato che coinvolgerebbe molte persone del paese di Puente Viejo. Questo motivo la induce a crearsi un alibi per non essere scoperta, ed ecco perché sta facendo il doppio gioco con Matias e Ramiro assicurandosi che durante l'attentato sia vista con loro. Fortunatamente Longinos lascia il paese senza che Rafaela sia identificata e questo le da modo di ottenere più tempo per organizzare nel dettaglio il suo piano. Sembra tutto davvero perfetto ma Rafaela non ha tenuto conto del fatto che i suoi pretendenti , coinvolti affettivamente e presi dalla passione, arriveranno inevitabilmente a mettersi contro uno con l’altro. L'intreccio di rapporti risulta difficile da gestire e le conseguenze potrebbero essere davvero pesanti. Intanto Camila cade sul pavimento di casa, per un incidente domestico e cosi farà in modo che Beatriz strilli a voce alta, implorando aiuto, e facendo suo malgrado scoprire che la ragazza sia assolutamente in grado di parlare. Nel frattempo la moglie di Hernando trova dei documenti privati, che Dos Casas cerca invece di nascondere e Camila trova invece una foto che raffigura un uomo ed una bambina, e non si capacita di chi siano, sembra davvero non riconoscerle. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE LA PUNTATA DE IL SEGRETO DEL 18 MARZO.

