Il commissario Montalbano / Una piramide di fango: l’omicidio Nicotra (Anticipazioni puntata 20 marzo 2017)

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 MARZO 2017: UNA PIRAMIDE DI FANGO, IL DELITTO - Continuano le repliche de Il commissario Montalbano sul piccolo schermo di Rai 1: stasera - lunedì 20 marzo 2017 - andrà in scena la puntata “Una piramide di fango”, trasmessa per la prima volta lo scorso marzo 2016. Tutto inizierà di notte: una notte di pioggia a Vigata, una notte solo apparentemente innocua. Nel buio, un uomo in mutande e canottiera farà capolino tra le gocce insistenti, a bordo di una bicicletta. Corre come un forsennato, sembra quasi che vada avanti con tutte le ultime energie che ha in corpo. E, in effetti, è proprio così: l’uomo è evidentemente ferito e - dopo essere entrato in un cantiere - si nasconde all’interno di un grosso tubo di scarico per rimanere protetto. Sarà proprio lì che Montalbano lo ritroverà la mattina dopo, senza vita, alla luca del sole: il commissario non ci metterà molto a capire che si tratta di Gerlando Nicotra, proprietario dell’impresa edile che gestisce il cantiere e che vive proprio lì vicino: ma cosa gli è successo?

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 MARZO 2017: UNA PIRAMIDE DI FANGO, IL TERZO UOMO - C’è un nuovo caso a Vigata, dunque, per Salvo: il commissario Montalbano inizierà immediatamente ad indagare sulla morte di Gerlando Nicotra, l’imprenditore edile ritrovato senza vita all’interno di uno dei suoi cantieri. Montalbano partirà proprio dall’abitazione dell’uomo, dove riscontrerà le prime stranezze: della moglie di Nicotra, la bella Inge, sembra non esserci traccia. La donna è completamente sparita. Inoltre, nell’abitazione ci sono chiare tracce che indicano una terza persona: Gerlando e Inge non vivevano da soli, ma il misterioso inquilino - presumibilmente una persona più anziana di loro - doveva essere una sorta di pregiudicato e ricercato, dal momento che la squadra di Salvo non sarà in grado di trovare neanche una sua impronta. Come se indossare i guanti tutto il giorno: che cosa aveva da nascondere? E chi era il terzo ospite di Inge e della vittima a casa? Un’altra matassa da sciogliere…

IL COMMISSARIO MONTALBANO, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 MARZO 2017: UNA PIRAMIDE DI FANGO, SAVERIO PISCOPO - Il caso Nicotra, sul quale Montalbano sta indagando, arriverà a complicarsi ulteriormente a causa di un tentato omicidio: quello di Saverio Piscopo. Montalbano non ci metterà molto a capire che questo attentato all’uomo è collegato con il caso di Gerlando, dal momento che Piscopo è un muratore che aveva tutta l’intenzione di denunciare ad una giornalista il marcio che sembra imperare nel giro degli affari edili di Vigata e dei paesini attorno. Il commissario dovrà trovare il modo di dimostrarlo, ma pare proprio che i due casi siano collegati e - nonostante diversi indizi che lascerebbero pensare che dietro la morte di Nicotra di nasconda un movente passionale - alla fine arriverà a portare a galla la verità, fatta di corruzione, malaffare e mafia.

