Isola dei Famosi 2017 / Malena e Nancy Coppola, due arrivi in Honduras! (Anticipazioni puntata 21 Marzo)

isola dei famosi 2017

Isola dei Famosi 2017, prime anticipazioni puntata 21 marzo: due ospiti speciali in Honduras! - Manca poco alla nuova diretta dell'Isola dei Famosi: domani 21 marzo su Canale 5 Alessia Marcuzzi riaprirà il collegamento con la Palapa con i naufraghi rimasti. Una nomination molto combattuta quella che vede al televoto ancora una volta Raz Degan e Simone Susinna ma stavolta con al loro fianco Eva Grimaldi. Chi uscirà stavolta tra i tre naufraghi? Ancora presto per dirlo, intanto però arrivano prime anticipazioni su due bellissime sorprese che arriveranno sulla spiaggia dell'Homo Sapiens domani sera: si tratta di due nuovi ospiti, uno che andrà a rendere felice Malena, l'altro Nancy Coppola. Per la nota attrice a luci rosse, come ci svela il Vicolo delle News, pare infatti sia in arrivo sua mamma. Si tratta di un incontro molto particolare visto che Malena, in più di un'occasione, ha parlato del difficile rapporto che hanno loro due a causa del lavoro scelto dalla Mastromarino. Anche per Nancy è in arrivo una persona molto cara: suo marito. Si preannunciano sull'Isola grandi colpi di scena, come l'uscita di un personaggio forte, ma anche tante emozioni e molte lacrime. Inevitabile anche la presenza di polemiche e scontri che stavolta potrebbero vedere in campo due schieramenti molto diversi.

