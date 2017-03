ISOLA DEI FAMOSI 2017: NANCY SI SCAGLIA CONTRO SAMANTHA, FINE DEI GIOCHI PER LA REGINA - Appuntamento a domani, martedì 21 marzo, per una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, nel corso della quale i naufraghi dovranno chiarire alcuni aspetti della loro permanenza in Honduras, soprattutto alla luce delle recenti polemiche sollevate nei confronti di Samantha De Grenet. La concorrente, infatti, si è ritrovata al centro dei battibecchi delle ultime puntate soprattutto a causa dei suoi atteggiamenti, per i quali si è guadagnata l’appellativo di Regina e il conseguente malumore da parte degli altri protagonisti del reality. Questa storia, che ha esasperato gli animi, ha portano Nancy Coppola ad accusarla di aver formato delle squadre squilibrate per la prova ricompensa, nel corso della quale Samantha De Grenet ha scelto per la sua squadra Simone Susinna, lasciando Raz Degan a quella di Nancy e Malena. Per le due naufraghe si sarebbe trattato di strategia, ma la “regina” ha ribadito di averlo fatto perché convinta della superiorità fisica del regista israeliano su quella del modello, che invece ha poi avuto la meglio portando la sua squadra alla vittoria. “Ti sei servita di Simone per far vincere Giulio, perché tu comunque facevi parte di quella squadra, perché poi la conta che hai fatto tu, l’hai fatta nella testa tua”, ha detto la cantante neomelodica confrontandosi con la De Grenet e accusandola di avere messo lei e Malena, sue grandi amiche, in squadra con una persona che non sopporta, Raz Degan. “Se lo ritengo una persona forte, io ci metto due persone a cui voglio bene e se questa cosa mette in discussione l’affetto, questo mi dispiace”, ha detto la De Grenet cercando di difendersi, ma non è riuscita a convincere fino in fondo Nancy Coppola, che nutre ancora dei dubbi nei suoi confronti.

© Riproduzione Riservata.