Jupiter / Oroscopo, le previsioni di oggi, 20 marzo 2017: Ariete attenzione alle situazioni delicate

L’OROSCOPO DI JUPITER DEL 20 MARZO - Oggi Lunedì 20 Marzo 2017, torna l'oroscopo di Jupiter, che puntualissimo come sempre, ci augura un buon inizio di settimana e una buona primavera dandoci il benvenuto tra le sue stelle per scoprire anche per la giornata odierna quali sono i punti di forza dei segni zodiacali e affrontare con energia ogni evento che ci aspetta.

I SEGNI DI FUOCO - Cominciando ad analizzare i segni di fuoco, Jupiter augura un buon compleanno all'Ariete perché con l'inizio della primavera si entra nel suo segno. Coglie inoltre l'occasione per avvertire i nativi sotto questo segno di stare attenti a determinate situazioni alquanto delicate che oggi subiranno un cambiamento radicale. Il Leone, oggi, sarà fedele alla sua natura reale e sarà determinato a essere il primo ad ogni costo, non lasciando nulla di intentato ma impegnandosi al massimo in ogni ambito della sua vita. Momenti un po' critici in amore per i nati sotto il segno del Sagittario perché dovranno affrontare piccole discussioni con il proprio partner. Ma con una buona dose di leggerezza andrà tutto per il meglio.

I SEGNI DI ACQUA - Tra i segni di acqua, il primo è il Cancro, che, con la sua grande determinazione, avrà delle forti soddisfazioni in campo lavorativo, perché si darà risalto alle sue capacità, che lo faranno primeggiare dinanzi ai colleghi un po' troppo zelanti. Grande fiducia in se stessi per i nati sotto il segno dello Scorpione, chiaramente soddisfatti del proprio lavoro, ne analizzeranno ogni aspetto per trovare gli eventuali errori e correggerli per tempo. Ottima giornata anche per i Pesci in ogni ambito: approfittate della posizione favorevole delle stelle che vi offriranno delle buone occasioni, soprattutto nel lavoro.

I SEGNI DI ARIA - Continuando con i segni di aria, si annunciano tempi migliori per i Gemelli, che finalmente saranno capaci di eliminare alcuni malesseri fastidiosi, che hanno subito nell’ultimo periodo, per sostituirli con momenti di serenità che renderanno la giornata più piacevole. Grinta e determinazione quest’oggi, per la Bilancia che proverà una grande soddisfazione: ambizioni ripagate e tanta voglia di andare avanti con positività. Una giornata non molto positiva, invece, per i nati sotto il segno dell'Acquario almeno nei rapporti di amicizia. Disappunto verso una persona cara caratterizzeranno infatti l'umore, che non sarà certo dei migliori, di questa giornata.

I SEGNI DI TERRA - L'oroscopo di Jupiter si conclude con i segni di terra, cominciando con il Toro che avrà un carattere forte e un modo di agire particolarmente determinato, capace di influenzare tutta la giornata, e garantire grandi e soddisfacenti risultati. Problemi nella vita amorosa si prospettano, invee, per i nativi della Vergine: le stelle parlano di "puzza di bruciato" che il partner avvertirà. Rischiate di essere vittima di una bella rivincita da parte sua: attenzione, quindi! Infine ultimi in questa carrellata, i nati sotto il segno del Capricorno, che verranno posti dinanzi ad una decisione molto difficile e importante che riguarda un familiare.

