LA REGOLA DEL SILENZIO/ Su Rai 3 il film diretto da Robert Redford

LA REGOLA DEL SILENZIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST - La regola del silenzio è il film in onda su Rai 3 oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 21:15. Una pellicola di genere thriller dal titolo originale The Company You Keep, prodotta nell’anno 2012 per la regia di Robert Redford, con soggetto tratto dall’omonimo romanzo scritto da Neil Gordon, mentre l’adattamento della sceneggiatura è stato curato da Lem Dobbs. Nel cast è presente lo stesso Robert Redford assieme a Shia LeBeouf, Julie Christie, Sam Elliott, Jackie Evancho e Brendan Gleeson. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

LA REGOLA DEL SILENZIO, IL FILM IN ONDA SU RAI 3 OGGI, 20 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nella cittadina di Albany nello stato di New York dove sta conducendo una vita piuttosto tranquilla un avvocato di successo di nome Jim Grant (Robert Redford). L’uomo ha preferito la tranquillità di queste zone alla grande ribalta di Manhattan, che poco si addiceva al suo essere. Inoltre, questa cittadina si dimostra la location ideale per permettergli di crescere al meglio la propria amata figlia. Tuttavia, un fatto sta per sconvolgere la sua vita e di riflesso quella della figlia. Una donna di nome Sharon viene arrestata dalle forze dell’ordine con l’accusa di aver ucciso una guardia giurata in un tentativo di rapina andato in scena in una importante banca. La donna si professa innocente ma sembra che le indagini portate avanti dall’FBI evidenzieranno che il suo vero nome era tutt’altro e che da tempo viveva sotto mentite spoglie. Del fatto si interessa anche un giornalista di provincia di nome Sheppard, desideroso di mettere in atto uno scoop che gli possa permettere di fare carriera. In effetti il ragazzo riesce a trovare la pista giusta in quanto si rende conto che uno dei compari di Sharon in quella rapina era proprio Grant che a sua volta ha vissuto per circa 30 sotto mentite spoglie. La conferma che il giornalista ci ha visto giusto risiede nel fatto che l’avvocato sentendosi braccato decide di dare vita ad una disperata fuga anche perché sul proprio capo grava una pesante accusa di omicidio. Grant si mette sulle tracce di una sua vecchia conoscenza di quel periodo che è stata la vera responsabile dell’omicidio per cui vorrebbe convincere a costituirsi in maniera tale che lui possa continuare a vivere tranquillamente al fianco della propria amata figlia. La ricerca di questa persona si presenta molto difficile in quanto sulle sue tracce non solo c'è solo l’FBI ma anche il giornalista che sente odore di uno scoop ancora più importante per cui vuole scavare fino in fondo nella vita dell’avvocato.

© Riproduzione Riservata.