LA RESA DEI CONTI/ Su Rai Movie il film con Lee Van Cleef (oggi, 20 marzo 2017)

LA RESA DEI CONTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST - La resa dei conti, il film in onda su Rai Movie oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere western all'italiana realizzata nel 1966 la regia di Sergio Sollima. Nel cast sono presenti volti noti agli appassionati del genere western come Lee Van Cleef, Tomas Milian, Luisa Rivelli, Fernando Sancho, Nieves Navarro e Roberto Carmadiel.

LA RESA DEI CONTI, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 20 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo nel selvaggio West e per la precisione in una cittadina dello stato del Texas dove un noto pistolero e bount killer di nome Corbett (Lee Vab Cleef) sta per assicurare alla legge l’ennesimo criminale finito nel suo mirino. Corbett è molto apprezzato e conosciuto per il lavoro che fa ma allo stesso tempo è stanco di continuare in questo continuo pericolo che lo costringe peraltro a spostarsi da una parte all’altra del Paese. Corbett prende la decisione di mettere da parte la professione di bounty killer per occuparsi di politica in maniera tale da cercare di cambiare tutte quelle cose che non funzionano nel paese. In ragione di questo suo intendimento viene invitato da un ricco e potente latifondista di nome Brokston (Walter Barnes) per le nozze di sua figlia Lizzie con un giovane del luogo di nome Chet. Brokston vorrebbe sfruttare la grande fama di Corbett e magari la sua entrata nel mondo della politica per ottenere il nulla osta da parte del Governo per la costruzione di una grande ferrovia che permetta di collegare lo stato del Texas con il Messico. Nel caso che questo affare dovesse andare in porto nelle tasche del potente latifondista potrebbero arrivare un enorme quantitativo di denaro rendendolo infinitamente ricco. Durante la festa arrivano nello studio di Brokston alcuni uomini per chiedere il suo aiuto per acciuffare un messicano di nome Cuchillo che si sarebbe macchiato di un efferato crimine stuprando prima ed uccidendo poi una ragazza del luogo. Brokston decide di sfruttare la cosa per farsi un po’ di pubblicità e nello specifico chiede a Corbett di occuparsi della vicenda e quindi di catturare il fuggitivo. Corbett valutando bene la situazione decide di accettare l’incarico ed immediatamente si mette sulle tracce di Cuchillo seguendolo fino in Messico. I due vengono arrestati dalle forze dell’ordine messicane e si ritrovano in celle vicine con il messicano che fa presente al bounty killer che non è stato lui ad uccidere la ragazza. Tornato nella cittadina del Texas, Corbett porta avanti alcune indagini per conto suo scoprendo che il responsabile dell’accaduto è stato il futuro genero di Brokston e che quest’ultimo era a conoscenza di ogni cosa ma ha pensato bene di proteggerlo. A Corbett non resta che mettere a posto ogni cosa facendo rispettare la legge.

