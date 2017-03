LE DONNE DELL'EST/ La lista "folle" a Parliamone Sabato: sei motivi per sceglierle, ecco quali

Parliamone Sabato, Paola Perego parla delle donne dell'est e scoppia la polemica: le scuse del direttore della Rai! - È Polemica su Parliamone Sabato, il programma del sabato pomeriggio di RaiUno e suscita l'intervento del direttore della Rai. Tutto nasce da un argomento affrontato nel corso dell'ultima puntata di sabato 18 marzo, durante la quale la conduttrice Paola Perego ha parlato del "fenomeno delle donne dell'est e del fascino che queste donne esercitano sugli uomini". Ecco infatti apparire in sovraimpressione il titolo "La minaccia arriva dall'est. Gli uomini preferiscono le straniere [...] Rubamariti o mogli perfette?". In studio si è così aperto un lungo dibattito con la presenza di ospiti come Roberto Alessi, Fabio Testi, Manila Nazzaro, Marta Flavi e appunto due ragazze dell'est; ma è proprio Testi ad avere le riflessioni più importanti sulla questione: "Il problema è che le nostre donne sono troppo bene abituate agli uomini italiani. Gli uomini italiani amano la donna, la femmina. Quando si incontrano assieme, l'uomo italiano guarda la donna dal basso verso l'alto, la donna russa non viene mai guardata in questo modo. Intanto la Perego mostra sul vidiwall, in sei punti, i motivi per i quali le donne dell'Est sarebbero più 'appetibili' delle italiane. 1- Sono tutte mamme, ma dopo aver partorito recuperano un fisico marmoreo. 2- sono sempre sexy, niente tute né pigiamoni. 3- Perdonano il tradimento. 4- Sono disposte a far comandare il loro uomo. 5- Sono casalinghe perfette e fin da piccole imparano i lavori di casa. 6- Non frignano, non si appiccicano e non mettono il broncio.

Parliamone Sabato, Paola Perego parla delle donne dell'est: interviene anche il presidente della Rai - Dichiarazioni che sul web però scatenano tantissime polemiche e critiche in direzione dello show, Parliamone Sabato, e della Pergo stessa, e che rendono necessario l'intervento del direttore della Rai Andrea Fabiano: "Gli errori vanno riconosciuti sempre, senza se e senza ma. Chiedo scusa a tutti per quanto visto e sentito a #Parliamonesabato". Interpellata dall'Ansa, la presidente Rai Monica Maggioni commenta così lo spiacevole episodio: "Non ho visto la puntata, lo sto scoprendo dai siti. Quello che vedo è una rappresentazione surreale dell'Italia del 2017: se poi questo tipo di rappresentazione viene fatta sul servizio pubblico è un errore folle, inaccettabile. Personalmente mi sento coinvolta in quanto donna, mi scuso. Ogni giorno ci interroghiamo su quale immagine di donna veicoliamo, su come progredire, uscire dagli stereotipi. Poi accade un episodio come questo: il problema non è una battuta inconsapevole, ma la costruzione di una pagina su un tema del genere: è un'idea di donna che non può coesistere con il servizio pubblico. Per prima cosa mi scuso. Poi come azienda cercheremo di capire come è nata una pagina di questo tipo".

