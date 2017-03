LEGION / Anticipazioni puntata 20 marzo 2017: il Demone attaccherà anche la squadra?

LEGION, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 20 marzo 2017, sulla Fox andrà in onda un nuovo episodio di Legion, in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo "Il parassita". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana precedente: David (Dan Stevens) mostra a Syd (Rachel Keller) di aver scoperto di avere un nuovo potere: è in grado di creare delle immagini e stanze reali solo con la propria mente. Le mostra così che in quella specie di limbo possono anche sfiorarsi ed infine baciarsi. Durante le sedute, la Bird (Jean Smart) rivela a David che il figlio Oliver (Jemaine Clement) un tempo era come lui e che in seguito è entrato in coma per tutta la vita, confinandosi in uno spazio astrale a causa della sua pazzia. Più tardi, David e Syd hanno modo di entrare di nuovo sul piano astrale e di avere il loro primo rapporto fisico, anche se virtuale. La ragazza gli rivela inoltre che la sua prima volta è avvenuta quando aveva solo sedici anni, dopo aver scambiato il suo corpo con quello della madre. Ore dopo, Syd si risveglia da ssola nella stanza, mentre David ha creato una zona franca in cui incontrare di nuovo Lenny (Aubrey Plaza) ed infine scompare per liberare la sorella dalle grinfie della Divisione 3. La Bird vorrebbe partire nell'immediato, ma Ptonomy (Jeremie Harris) crede che il mutante sia solo un egoista, perché ha agito senza considerare la sopravvivenza del resto del gruppo. La scienziata tuttavia crede di non poter perdere David, dato che il suo potere potrebbe rivelarsi devastante, se solo la Divisione 3 riuscisse a metterlo contro la loro organizzazione. Syd decide infine di raggiungere ClockWorks prima che David si trovi nei guai, ma rifiuta di aprire la cella del terapeuta come le viene richiesto. Il resto della squadra controlla invece le tracce sulla videosorveglianza per scoprire dove sia finito David. Scoprono così che il ragazzo ha incenerito le guardie di sicurezza con pochi gesti. Analizzando meglio le immagini, notano però che si tratta del Demone dagli occhi gialli (Quinton Boisclair), che evidentemente è riuscito ad ottenere una certa materialità. Una volta trovato Brubaker (David Selby), quest'ultimo li avvisa prima di morire che David è già arrivato per prendere la sorella e che il Demone indossa una faccia umana. Per Cary (Bill Irwin) è chiaro che la creatura sia una specie di parassita, che è entrato nella mente di David e si nutre di lui fin da allora. Ogni volta che il ragazzo si accorge della sua presenza, riscrive i suoi ricordi in modo da cancellare ogni traccia del proprio passaggio. Intanto, David ed Amy (Katie Aselton) raggiungono la vecchia casa di famiglia, dove si imbattono in una delle tante versioni di Lenny (Aubrey Plaza). Solo allora la sorella gli rivela che è stato adottato quando era molto piccolo, ma una volta ricongiunti con il resto del gruppo, verranno presi in ostaggio da Lenny.

LEGION, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 MARZO 2017, EPISODIO 6 "IL PARASSITA" - Prosegue il viaggio dei protagonisti alla scoperta della verità su Demone dagli occhi gialli che vive nella mente di David. La Bird è del tutto inerme di fronte a quello che sta assistendo, anche se è l'unica che riesce ancora ad avere un punto di vista esterno sugli eventi. A questo si aggiunge il dolore di Melanie per la perdita del marito, ora in una forma congelata e mai cambiata a discapito del tempo trascorso. Intanto, Lenny viene vista sotto un punto di vista diverso, ora più vicina ad una terapeuta che ad una paziente. Questo lo si deve anche alla cancellazione che sta subendo intanto David, riguardo ai suoi ricordi reali. Ecco perché molte cose non coincidono o si presentano diverse di volta in volta. Ptonomy ritornerà invece indietro al momento in cui la madre lo ha abbandonato, morendo in seguito ad un incidente domestico. Mentre Kerry e Cary scoprono di avere una relazione malsana, l'Occhio intraprenderà un discorso un po' più lungo.

