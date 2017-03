Luca Tommassini/ I’m a Dreamer, speciale Sky Arte: il racconto del giovane partito con la valigia di cartone

LUCA TOMMASSINI, I'M A DREAMER, LO SPECIALE SKY ARTE IN ONDA OGGI, 20 MARZO - Un giovane partito con la sua valigia di cartone alla ricerca del suo vero io. Questo è Luca Tommassini I'm a dreamer, lo speciale firmato da Sky Arte in onfa oggi, 20 marzo, in prima visione. L’epopea del famoso coreografo romano e adesso direttore artistico di X Factor ormai da qualche anno, rivive in un documentario che rivela il dietro le quinte di una vita sofferta e sudata e che lo ha portato a scelte difficili a cominciare da quella di lasciare la sua famiglia per trovare il successo. Luca Tommasini vivrà nelle immagini e nei ricordi come ballerino, coreografo, regista e direttore artistico, trovando "nella musica e nel ballo la sua realizzazione". Lui stesso ricorda ai fan l'appuntamento con lo speciale dicendosi emozionato e impaurito allo stesso tempo come se con I'Dreamer mettesse un nervo allo scoperto e questo lo rendesse vulnerabile. Pubblicando questa piccola anteprima sul suo profilo Instagram, Tommassini scrive: "super Family non posso negare il mio stato di ansia per la messa in onda del documentario che @skyarte mi ha dedicato che andrà in onda questa sera alle 21.15 su #Skyarte ... credo che sorprenderà tutti voi che mi conoscete ormai... è un viaggio molto intimo nel mio "mondo"... nella mia testa e cuore... più un ritratto che la storia della mia vita/carriera... ovviamente voglio sapere cosa ne pensate... appena finito di visionarlo... avrei voluto vederlo con tutti voi insieme ma per motivi "tecnici" non è stato possibile... ho dovuto cedere.... però è bello pensare che i nostri cuori saranno tutti sintonizzati e sincronizzati in questo viaggio per me così speciale". Tra le immagini in onda non mancheranno alcuni ricordi storici legati a grandi artisti come Whitney Houston a Michael Jackson.

