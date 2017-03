MARIANO E DESIREE/ Esterna a Uomini e Donne: chi deciderà di corteggiare, lei o Rosa?

MARIANO E DESIREE: ESTERNA A UOMINI E DONNE, CHI SCEGLIERA' DI CORTEGGIARE? (OGGI 20 MARZO 2017) - Lezione di napoletano e di cucina per Mariano e Désirée nella nuova esterna di Uomini e Donne, il corteggiatore le confessa che avrebbe potuto chiamare per altre troniste ma lo ha fatto per lei, se non ci sarà feeling se ne andrà. L'unico che Mariano teme è Mattia perché è sicuro che le piaccia, per Desirée ci vuole 'l'ommo' mentre la tronista dice che non ha bisogno di gossip (un chiaro riferimento a Mattia). In studio, dopo aver visto l'esterna Tina sottolinea che Mariano è proprio una garanzia, in maniera anche un po' ironica. Andrea interviene per dire che si ricrede su Désirée e trova più sincera Rosa, mentre Daniele ricorda invece il Mariano che corteggiava Valentina trovandolo sempre uguale. Tina scende in campo a favore del corteggiatore: 'Diamogli tempo, è vero che è stato qui più volte ma lasciamogli il tempo per capire". Mariano in sua difesa dice che deve capire l’ago della sua bilancia da che parte penderà, visto che ha deciso di corteggiare entrambe le troniste e non ha ancora scelto la sua 'preferita'.

