MATRIMONIO IMPOSSIBILE/ Su La5 il film con Michael Douglas

MATRIMONIO IMPOSSIBILE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST - Matrimonio Impossibile è il film in onda su La5 oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pelllicola di genere commedia sentimentale dal titolo originale The in Laws realizzata in USA nel 2005 prodotta in coproduzione con alcune case cinematografiche tedesche, distribuita almeno nei botteghini italiani e nel mercato dell’home video dalla Medusa Film con la regia di Andrew Fleming. Nel cast figurano Michael Douglas, Albert Brooks, Ryan Reynolds, Lidsay Sloane e Candice Bergen. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

MATRIMONIO IMPOSSIBILE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 20 MARZO 2017: LA TRAMA - Siamo in una tranquilla cittadina degli Stati Uniti d’America. Qui vivono il giovane Mark Tobias (Ryan Reynolds) e la bella Melissa Parker (Lindsay Sloane). I due si sono incontrati in circostanze del tutto fortuite per quello che è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Infatti, tra di loro è nato un bellissimo rapporto d’amore che si è mantenuto inalterato negli anni fino a prendere la decisione di convolare a giuste nozze. I due si amano alla follia e questo sembra essere il loro prossimo passaggio per mettere una importante base al loro futuro di coppia felice. Sia Mark che Melissa mettono a conoscenza i propri genitori della loro decisione facendo presente loro che molto presto avranno possibilità di conoscere i rispettivi consuoceri. Mentre i preparativi per il giorno del matrimonio continuano in maniera incessante, allo stesso modo Mark e Melissa cerca di trovare un accordo su un giorno che vada bene a tutti per far conoscere i rispettivi genitori magari sedendosi a pranzo. Finalmente arriva il momento dell’incontro che per la verità vede piuttosto nervosi sia Mark e Melissa, preoccupati all’idea che non ci possa essere feeling tra di loro. Infatti, Jerry (Albert Brooks), papà di Melissa, è un podista piuttosto all’antico, sempre attento a rispettare la legge e che mette e subisce tantissima ansia in ogni cosa che fa. Di tutt’altro carattere è Steve (Michael Douglas) che è un brillante venditore di elettrodomestici che ha sempre la battuta pronta ed appare a proprio agio in ogni occasione in cui viene a trovarsi prendendo tutto alla leggera. I due fanno la conoscenza e tutto sembra andare nel migliore dei modi fino a quando Jerry non scopre una incredibile verità, Steve in realtà non è un venditore di elettrodomestici bensì un abile agente della CIA sotto copertura da sempre e che si deve occupare di volta in volta di missioni molto pericolose. Per Jerry le brutte sorprese non finiscono ma per il tranquillo ed ansioso podista c’è addirittura da essere protagonista di una pericolosa missione al fianco del neo consuocero. Insomma, sembra proprio che questo matrimonio sia diventato impossibile.

