MICHELE PERNIOLA / Amici 16, il primo eliminato del serale lascia la scuola tra le lacrime (Oggi, 20 marzo)

MICHELE PERNIOLA, AMICI 16, ELIMINATO DAL SERALE: IL CANTANTE LASCIA LA SCUOLA TRA LE LACRIME – Finisce il sogno del serale di Amici 16 per Michele Perniola. Il giovane cantante è il primo eliminato del serale di Amici 16. Ieri, durante la prima registrazione che andrà in onda in prima serata su canale 5, sabato 25 marzo, Michele, dopo la sconfitta della squadra blu, ha dovuto salutare tutti e tornare a casa. Dopo aver rischiato di non accedere al serale, Michele Perniola, con due sole esibizioni, era riuscito a conquistare sia Elisa, coach della squadra blu sia Morgan, coach della squadra bianca che se lo sono conteso lasciando poi a Michele stesso la facoltà di decidere. Il cantante ha optato per la squadra blu di Elisa. Scelta sbagliata, dunque, dal momento che è stato considerato subito l’anello debole della squadra al punto da essere indicato come il candidato all’eliminazione in seguito alla vittoria della squadra bianca nella prima manche della sfida. La seconda manche, invece, viene vinta dai Blu. In proposta di eliminazione finisce Shady. Quest’ultima canta Stay home e Creep mentre Michele canta una cover in inglese e un brano dei Led Zeppelin. Alla fine arriva il verdetto che decreta l’eliminazione di Michele.

MICHELE PERNIOLA, AMICI 16, ELIMINATO DAL SERALE: TUTTO IL PERCORSO DEL CANTANTE – Michele Perniola ha iniziato a cantare all’età di 3 anni. La passione per il canto lo porta a partecipare alla sesta edizione dello show di Antonella Clerici, “Ti lascio una canzone” che poi vince. Ha partecipato anche alla fiction di Raiuno “Braccialetti Rossi” ma la sua passione principale è sempre stata il canto. I suoi idoli musicali sono Micheal Jackson, James Brown, Stevie Wonder e Ray Charles. Lo scorso 14 gennaio tenta di entrare nella scuola di Amici 2017 sfidando Riccardo Marcuzzo. Nonostante la sconfitta, però, riesce a conquistare un banco: la sua voce, infatti, strega i professori che decidono di dargli una possibilità. Nella scuola, tuttavia, Michele vive spesso momenti difficili non riuscendo a dimostrare il suo talento. Il cantante è considerato uno dei candidati a lasciare la scuola ma, a sorpresa, sia Elisa che Morgan decidono di portarlo al serale. Conteso da entrambe le squadre, Michele sceglie i blu. La sua avventura al serale di Amici 16, tuttavia, è durata una sola puntata. Fatale è stato lo scontro con Shady, considerata una delle migliori voci del serale che ha decretato la sua eliminazione.

© Riproduzione Riservata.