Major Crimes 5 / Ancora niente adozioni per Julio (Anticipazioni puntata 20 marzo 2017)

MAJOR CRIMES 5, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, lunedì 20 marzo 2017, Premium Crime trasmetterà un nuovo episodio di Major Crimes 5, in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo "Soldi intascati". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Flynn (Tony Denison) decide che è arrivato il momento giusto per prendere una casa con Sharon (Mary McDonnell). Vuole tuttavia farle una sorpresa, quindi preferisce non dirle nulla, ma quando la porta a vedere la villa, scopre il cadavere di una donna all'interno della piscina. Più tardi, la squadra scopre che la vittima ha avuto da ridire con diversi specialisti per via di alcuni interventi estetici fatti. Provenza (G.W. Bailey) invece si offre per aiutare Flynn a trovare la casa perfetta per sé e Sharon. La squadra inizia ad indagare poi sugli acquirenti della casa, che hanno contattato l'immobiliarista, la vittima, per fare un'offerta. Provenza è infatti convinto che fra loro ci sia un assassino e li sottopone ad un test. Più tardi, Tao (Michael Paul Chan) intuisce che la vittima ha avuto una conversazione spinosa con un chirurgo che avrebbe dovuto rifarle i glutei. Conclude anche che si tratta del dottor Tu (Eugene Kim), che in quel momento sta operando in modo illegale nel garage della sua abitazione. La vittima tuttavia non lo pagava per i suoi servigi, ma lo teneva sotto minaccia. Sulla sua scheda la donna ha segnato due nomi, che figurano entrambi come suoi fidanzati. Scoprono così che Heather ha avuto un figlio e che lo ha fatto crescere dai nonni, ma senza fare mai un test del DNA ufficiale. Tu ne ha effettuato uno in segreto, su richiesta della vittima. Grazie all'analisi della scena del crimine, Tao trova delle tracce riconducibili ad un dentista, il dottor Irwin (David Chisum). Questo si collega ad un appuntamento fra la moglie e la vittima, per via della vendita della casa di famiglia. Solo dopo diversi minuti di pressione, lo specialista confessa di aver ucciso Heather, ma sottolinea che si tratta solo di un incidente. Provenza e Sharon rivelano solo allora che gli esami dimostrano che la vittima era ancora viva quando l'ha gettata in piscina per farla annegare, e quindi si tratta di omicidio volontario. Si giustifica poi affermando che ha usato la stessa tecnica sfruttata solitamente con gli altri pazienti che svengono, ma Provenza gli fa notare che nelle vicinanze era presente un galleggiante, con cui tuffarsi per aiutare la donna anche senza saper nuotare. A fine caso, Provenza riferisce a Buzz (Phillip P. Keene) che chi ha ucciso il padre e lo zio era di sicuro un rapinatore professionista. Julio (Raymond Cruz) ed Amy (Kearran Giovanni) rivelano invece alla famiglia della vittima che il vero padre del bambino è Craig (David Clayton Rogers), come sperato. Sharon e Flynn invece scoprono che la casa che hanno scelto nasconde della muffa tossica e che quindi non possono prenderla.

MAJOR CRIMES 5, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 MARZO 2017, EPISODIO 5 "SOLDI INTASCATI" - In un parco della città vengono ritrovati i resti di un cadavere, brutalmente mutilato ed in seguito dato in pasto alle fiamme. Le condizioni del corpo della vittima sono quindi difficili per le indagini e la Maggiori non ha molte speranze di riuscire ad individuare la sua identità. Grazie ad un software suggerito da Tao e Buzz, la squadra riesce tuttavia ad ottenere degli importanti indizi grazie ad un unico frammento. Una volta ricostruita un'impronta intera, gli agenti individuano un giocatore professionista di Poker, un certo Adrian, che risulta tuttavia ancora vivo. Chi potrebbe essere in realtà la vittima e perché le sue impronte corrispondono ad un'altra persona?Nel frattempo, Julio continua ad andare avanti con le pratiche per l'adozione, ma ci sono diversi ostacoli da affrontare, fra cui risalire all'assassino. Rusty invece deve ancora chiarirsi le idee riguardo al bambino della madre biologica e si interroga su quale sia la scelta migliore, soprattutto in base alla sua esperienza.

© Riproduzione Riservata.