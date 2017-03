NURAGHES S’ARENA / Video, il cortometraggio con Salmo: il nuovo gioiello indipendente di Mauro Aragoni

NURAGHES S’ARENA, VIDEO TRAILER: IL CORTOMETRAGGIO CON PROTAGONISTA IL RAPPER SALMO - Paramount Channel apre le porte ai giovani: in che modo? Ve lo diciamo noi! Ieri, in prima visione assoluta è stato trasmesso dalle 23.30 in poi, il cortometraggio fantasy dal titolo Nuraghes S’Arena, storia di vendetta ambientata in Sardegna durante l'Età del Bronzo trasmessa sul canale 27 del Dtt e sul canale 27 di Tvsat. Il nuovo lavoro di Mauro Aragoni della durata di circa 20 minuti, mischia insieme l'azione ed il fantasy per un prodotto di assoluta intensità e interesse. Nei panni del glorioso quanto coraggioso guerriero Arduè, abbiamo trovato il rapper Salmo che, sfogliatosi dalle rime cambia veste ed incanta i fan: "Salmo, non smetterai mai di stupirmi. Complimenti, fantastica interpretazione, scene realistiche e belle riprese. Spero continuerai anche verso questa strada, sei pazzesco. Qualsiasi cosa tu faccia risulta essere all'altezza delle aspettative. Complimenti, braaah!", si legge sulla pagina ufficiale Facebook del cantante rap. Il regista del corto, Mauro Aragoni è un giovane artista proveniente dell'Ogliastra già conosciuto e fortemente apprezzato per un precedente cortometraggio diffuso in rete dal titolo "Quella sporca sacca nera", fortemente ispirato al cinema western del grandissimo Sergio Leone. Nuraghes S’Arena racconta la storia di Arduè, guerriero che decide di vendicare a suo modo la morte della figlia. Gli incubi tormentano il combattente che ogni notte vive con il chiaro ricordo della figlia e il rimorso per non averla potuta salvare in tempo. Dopo aver scoperto il nome del suo assassino, l'uomo deciderà quindi di vendicare la figlia affrontando un lunghissimo viaggio insieme al maestro Bachis per una lotta all'ultimo sangue affrontando sfidanti che lo porteranno al duello finale. Il cortometraggio è già stato considerato un vero e proprio gioiello della produzione cinematografica indipendente. Oltre al rapper Salmo nel ruolo del protagonista, troviamo anche lly MacLelland (che veste i panni dell’amico del guerriero) e Michael Segal. Cliccate qui per visionare il trailer.

