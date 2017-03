ONE DIRECTION / News: quella volta che Donald Trump li cacciò dal suo albergo (oggi, 20 marzo)

ONE DIRECTION, LIAM PAYNE RACCONTA UNO STRANO EPISODIO SU DONALD TRUMP - Probabilmente l'accoppiata One Direction e Donald Trump inizialmente potrebbe non divi nulla, ed invece... Il Presidente degli Stati Uniti D'America sembra essere un uomo decisamente poco avvezzo ai rifiuti e così, ancor prima della sua importante carica, il taycoon americano ha cacciato fuori gli One Direction da uno dei suoi famosissimi alberghi in quel di New York: cosa è successo con esattezza? Leggete pure l'intero articolo per poterlo scoprire! Il divertente aneddoto è stato raccontato da Liam Payne in quanto, ripercorrendo le tappe più importanti della band composta da lui, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles e Zayn Malik ha raccontato di quella volta in cui avevano soggiornato in un hotel della Grande Mela che apparteneva proprio a Donald Trump. Secondo la ricostruzione di Liam, il magnate avrebbe avuto il desiderio di fare incontrare la famosissima band inglese ad una delle sue figlie (non è però chiaro se si trattasse di Ivanka oppure di Tiffany) ma, dopo aver ricevuto il rifiuto ufficiale da parte dei componenti del gruppo, per tutta risposta li avrebbe cacciati fuori dal suo albergo. Durante l'intervista rilasciata per Rollacoaster infatti, il cantante ha raccontato l'episodio con minuziosa dovizia di particolari: “Trump ci ha sbattuto fuori dal suo hotel una volta. Non ci credereste. A causa di un incontro con sua figlia”. “Lui ha chiamato il nostro manager mentre noi stavamo dormendo”, ha continuato, “lui gli ha spiegato che stavamo dormendo e Trump ha detto ‘svegliali’, ma io ho risposto di no”. Il presidente degli Stati Uniti avrebbe a quel punto aggiunto che “non ci avrebbe permesso di usare il garage sotterraneo e ovviamente noi a New York non potevamo andare in giro. New York è spietata con noi”. Infine, Donald Trump ha voluto che la band lasciasse immediatamente il suo albergo: “Lui ci ha detto ‘ok, non vi voglio nel mio hotel’, quindi siamo dovuto andare via”.

