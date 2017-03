OUTLANDER, L'ULTIMO VICHINGO/ Su Rai 4 il film con Jim Caviezel

OUTLANDER - L'ULTIMO VICHINGO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST - Outlander - L'Ultimo Vichingo è il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere fantascienza che è stata realizzata in America nel 2009 ed è stata diretta da Howard McCain, che ha lavorato con Dirk Blackman per la sua scrittura. Gli attori principali sono James Caviezel, Sophia Myles, Ron Perlman, John Beale, Bailey Maughan e Katie Bergin. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

OUTLANDER - L'ULTIMO VICHINGO, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 20 MARZO 2017: LA TRAMA - L'alieno Kainan è un viaggiatore del tempo e in seguito ad un incidente si ritrova in Norvegia all'epoca dei vichinghi. Il cacciatore durante l'atterraggio di fortuna perde il mostro che aveva catturato, Moorwen. Da solo e senza nessun aiuto Kainan si mette sulle tracce della creatura e approda al villaggio di re Rothgar. Grazie alle tecnologie all'interno della sua navicella spaziale riesce ad apprendere in maniera istantanea il linguaggio del popolo vichingo e invia anche una richiesta di soccorso al suo popolo. Non potendo rivelare la sua vera identità Kainan dice di essere un cacciatore di draghi ma è deriso dai vichinghi e fatto prigioniero dal guerriero Wulfric. L'unico che sembra dargli credito è proprio il re che decide di portarlo con sé durante una battuta di caccia ad un orso, che in realtà è proprio la creatura aliena. Grazie alle sue notevoli abilità di guerriero Kainan riesce a salvare la vita al sovrano e il suo credito presso il villaggio cresce notevolmente ma il mostro continua ad essere libero e fare vittime. Con il passare del tempo l'alieno si innamora della vichinga Freya, figlia del re e le racconta tutta la verità. Kainan appartiene a una razza aliena che ha colonizzato un pianeta abitato da animali chiamati Moorwen. L'insediamento ha costretto il suo popolo a decimare le creature già presenti ma una è riuscita a salvarsi e ha distrutto la sua colonia, uccidendo anche i suoi familiari. Quello che lo straniero ignora è che sulla Terra sono arrivati due Moorwen, un adulto e un cucciolo e quest'ultimo riesce a penetrare nel villaggio e uccide il re. Freya riesce a salvarsi e decapita il cucciolo ma molti periscono nella lotta. Le armi umane non possono fare molto contro il mostro adulto e Kainan crea una trappola per catturarlo e ucciderlo con il fuoco. Quando anche questa soluzione fallisce, i pochi superstiti del villaggio scappano e si disperdono in mare. Gli unici a rimanere sono Kainan, Freya e Wulfric. I tre riescono a recuperare alcuni oggetti dalla navicella dell'alieno e forgiano nuove armi contro il mostro. Lo scontro finale avviene su un'alta scogliera, dove il valoroso Wulfric perde la vita ma in punto di morte affida il suo regno e la corona di re a Kainan. Con l'aiuto di Freya, l'alieno riesce a uccidere la creatura e salva il villaggio. Nel finale, Kainan, innamorato di Freya decide di lasciare andare la sua vecchia vita e distrugge la sua navicella spaziale, che affonda nel lago. Il veicolo era l'unico mezzo per poter essere recuperato dal suo popolo. I vichinghi lo accolgono come nuovo re, secondo la leggenda giunto dal cielo perché mandato dagli dei, Kainan sposa Freya e adotta il piccolo orfano Eric. Per il ruolo del protagonista in un primo momento era stato scelto l'attore neozelandese Karl Urban, poi sostituito da James Caviezel, perché secondo il regista aveva tratti più europei.

