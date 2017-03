POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso al timone: quali saranno i servizi oggi, 20 marzo? Riassunto ultima puntata

POMERIGGIO 5, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 20 marzo 2017) - Barbara D'Urso è pronta a dare il via ad una nuova settimana in compagnia di Pomeriggio 5: il contenitore pomeridiano delle reti Mediaset torna in scena oggi, lunedì 20 marzo 2017, con diverse novità di gossip e cronaca. In attesa di scoprire cosa tratterà la conduttrice, analizziamo insieme i principali servizi trasmessi durante la puntata di venerdì. Ancora una volta è stata la cronaca l'argomento principale della diretta: la puntata si apre tutte le novità riguardanti il caso di Cirò Marina e le relative indagini. Lo scorso 8 marzo, durante quella che doveva essere la Festa delle donne, nella località Cirò Marina è stato commesso un omicidio che ha visto vittima Antonella. A seguire, ancora un servizio dedicato alla violenza sulle donne: si torna infatti a parlare del caso di Gessica, la ex miss sfregiata con dell'acido dal suo ex compagno, che ha presenziato all'udienza in Tribunale. Per quanto riguarda le argomentazioni più sobrie, spesso relative al mondo del gossip e dei vip internazionali e non, è stato affrontato il tema della chirurgia estetica. È il caso di Giacomo Urtis, ex naufrago de L'Isola dei Famosi, che ha raccontato di essersi rifatto tutto, dagli addominali ai glutei, passando per la liposuzione e l'allargamento delle spalle. Come se non bastasse, pare che Urtis si sia perfino fatto trapiantare i capelli, per farli apparir più folti e voluminosi. Urtis ha anche raccontato di aver dato una limata al naso e alle orecchie, di sottoporsi addirittura puntualmente ad interventi per mantenere la propria immagine. È nato un dibattito riguardo il ricorso estremo alla chirurgia plastica.

© Riproduzione Riservata.