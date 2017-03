PRESADIRETTA/ Oggi, lunedì 20 marzo 2017, non va in onda: ecco perché

PRESADIRETTA, OGGI NON VA IN ONDA (lunedì 20 marzo 2017) - Stasera, lunedì 20 marzo 2017, la terza rete nazionale non ospiterà una nuova puntata di Presadiretta, il programma d’inchiesta guidato da Riccardo Iacona. La settimana scorsa, infatti, Rai 3 ha mandato in onda la puntata conclusiva dell’edizione: nonostante lo slittamento all’interno dei palinsesti dalla domenica al lunedì, gli ascolti della trasmissione si sono mantenuti abbastanza buoni, calando invece per quanto riguarda gli ultimi appuntamenti. Presadiretta era partita lo scorso gennaio con il 5.80% di share e 1 milione e 536mila spettatori al seguito, e ha chiuso sette giorno fa al 3.80% con 1 milione e 13mila persone con gli occhi incollati al piccolo schermo. La pagina Facebook ufficiale ha voluto salutare il proprio pubblico: “Grazie ancora per essere stati con noi. Vi abbracciamo tutti e ci vediamo a settembre”, si legge infatti sul social, dove viene anche confermata una 17esima edizione del programma (clicca qui per vedere il post). Al posto di Presadiretta stasera, lunedì 20 marzo, Rai 3 trasmetterà il film “La regola del silenzio”, una pellicola del 2012 diretta ed interpretata da Robert Redford.

© Riproduzione Riservata.