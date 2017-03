Paolo Fox, oroscopo del 20 marzo 2017, le previsioni su LatteMiele: Toro, Acquario, Leone e gli altri segni

OROSCOPO PAOLO FOX 2017: LE PREVISIONI DEL 2O MARZO SU LATTEMIELE. TORO, BILANCIA, ACQUARIO, LEONE E GLI ALTRI SEGNI - Paolo Fox ritorna anche per oggi, lunedì 20 marzo, con il suo Oroscopo 2017. Cosa ci diranno le previsioni? Il Sole splende alto nel cielo e non solo: l'Ariete si illumina proprio a partire da oggi, grazie alla presenza dell'astro nella sua casa. Ci saranno grandi cambiamenti quindi, come spesso accade in Primavera. L'Equinozio si avviccina, ma le alte temperature di questi giorni ed il bel tempo vissuto, non fanno che farci sperare in belle novità anche per quanto riguarda le stelle. Vediamo di seguito nel dettaglio le previsioni che il celebre astrologo ci ha donato tramite Latte e Miele: ARIETE - Sole nel segno dell'Ariete, da oggi, implica grandi decisioni in arrivo. Ultimamente i tanti impegni hanno comportato inoltre una certa forza fisica, che adesso viene a mancare. Alcuni nati del segno vorranno chiudere inoltre alcune situazioni non valide. Di recente qualcuno potrebbe essersi invaghito, ma attenzione alle storie impossibili. Un piatto prelibato per l'Ariete, che di solito si appassiona ancora di più proprio di fronte alle situazioni difficili. TORO - Il Toro è favorito, grazie all'arrivo della primavera. La bellezza ed a volte la testardaggine dei nati del segno, sono collegabili a questa stagione. In questo periodo bisogna farsi amare. Scelte da fare per la famiglia, novità in arrivo. La giornata di domenica, in particolare, sarà positiva. GEMELLI - Cielo grigio per i Gemelli, a causa dell'annosa presenza di Saturno. Si vede nel lavoro, dove tutto procede al rallentatore, tanto che qualcuno potrebbe anche decidere di andarsene. Oggi Luna opposta, ma è convincente e quindi va sfruttata. CANCRO - Il Cancro si trova in una situazione di forte agitazione, a causa del lavoro che richiede attenzione. I nati del segno non sanno cosa fare ed anche l'amore paga pegno. Le nuove storie sono in bilico e ad aprile o maggio la corda potrebbe spezzarsi, meglio procedere con cautela in tutte le relazioni. LEONE - Leone in posizione di forza, con Giove e Saturno favorevoli, che porta però al vizio di giudicare gli altri. I nati del segno non se ne rendono conto e dipende dal fatto che vogliano sempre il meglio da se stessi, quindi anche dagli altri. Ha avuto nel passato a che fare con chi aveva altre priorità e questo porta a volere che gli altri facciano quello che vuole, anche se poi non è così. Contatti e soluzioni per chi lavora a progetto, in qualche caso anche qualche entrata in più. VERGINE - Vergine, giornate importanti per recuperare voglia di fare. C'è stato un periodo di sperimentazioni, ma ora si passa ai fatti. Inizio di settimana pieno di novità, mentre sabato e domenica si potrebbero verificare delle piccole tensioni. Progetti importanti e esami superati. BILANCIA - Settimana pesante per la Bilancia, che si ritrova ad essere sempre di più sotto stress. Troppe cose da fare sul lavoro, troppe cos ricadono su di te. L'amore paga pegno e non è che non ci sia il sentimento, semplicemente c'è poco tempo a disposizione. Diversa la posizione di chi invece ha in ballo due storie contemporaneamente: in questo caso andrà fatta una scelta. SCORPIONE - Un lunedì vincente per lo Scorpione, rimangono sempre aperte delle tensioni a livello personale. E' come se guardassi sempre il futuro con pessimismo. In realtà ci sarà un recupero, anche se non ci saranno garanzie, ma novità sì. Giovedì e venerdì da tenere sotto controllo, le storie d'amore nate da tempo reggono, anche se non ci sono grossi cambiamenti. SAGITTARIO - Luna nel segno per il Sagittario, giovedì e venerdì giornate di risposte. E questo non può che vedere i nati del segno in posizione vincente. Il Sagittario di certo fa sempre ciò che vuole ed anche per questo riesce a fare ciò che altri non osano nemmeno pensare. CAPRICORNO - L'inizio di primavera lascia in sospeso molte situazioni per il Capricorno. Stai cercando di ricucire qualcosa che si è strappato da tempo, dall'inizio dell'anno scorso in qualche caso. E chi si è buttato a capofitto sul lavoro, ha trovato nuove alleanze. Chi vuole un amore, non si aspetta troppo. Il futuro è importante, ma deve essere programmato. Diventi ottimista quando hai progetti ed ora non è così proprio perché manca questo aspetto. ACQUARIO - Sì ai nuovi amori per l'Acquario: il Sole entra in un segno amico e questo vuol dire maggiore energia. Attenzione ai progetti extra lusso, non solo perché costano molto, ma anche perché se non sei protetto dal punto di vista emotivo, potresti stancarti. Qualcuno chiederà sostegno economico. C'è un bel progetto per la casa in ballo ed anche chi ha da poco iniziato una convivenza, potrà ricevere una bella novità. PESCI - I Pesci hanno una maggiore energia, ma c'è ancora la stanchezza maturata in tante settimane. E questo vuol dire più pessimismo. Forse sai che ci sono tante cose da fare nella seconda metà dell'anno e ti senti schiacciato dalle responsabilità. E' tutto positivo, però, quindi è la solita tendenza alla pigrizia, alla mancanza di volontà di fare, che andrebbero eliminate a priori.

