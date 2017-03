QUELLA SPORCA DOZZINA/ Su Iris il film con Lee Marvin ed Ernest Borgnine

QUELLA SPORCA DOZZINA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST E LE CURIOSITÀ - Quella sporca dozzina è il film in onda su Iris oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 21.00. Una pellicola di genere guerra del 1967 che è stata diretta da Robert Aldrich (Che fine ha fatto Baby Jane?, Un bacio e una pistola, Vera Cruz) ed interpretata da Lee Marvin (Cat Ballou,. La ballata della città senza nome, L'uomo che uccise Liberty Vance), Ernest Borgnine (Il mucchio selvaggio, L'avventura del Poseidon, Da qui all'eternità) e Charles Bronson (Il giustiziere della notte, I magnifici 7, C'era una volta il West). Quella sporca dozzina fu un insperato, immenso successo al momento della sua uscita nelle sale. A scene d'azione dal ritmo serrato, si alternano infatti riflessioni molto profonde su temi che negli anni '60 come oggi, erano considerati estremamente importanti. Innanzitutto il film è una critica alla guerra e a tutti i suoi ideali, con 12 criminali e assassini nella parte di eroi da medaglia, che combattono non per patriottismo o per qualche ideale astratto, ma solo per salvarsi la vita. La scena iniziale, nel penitenziario, contiene anche una forte critica alla pena di morte, a cui tutti i 12 volontari sono altrimenti condannati. Purtroppo la produzione preferì garantire un finale tradizionale, in cui vengono esaltati in controtendenza rispetto al resto della pellicola, i tradizionali ideali dell'eroe solo che sfida il nemico e lo sconfigge. Ma ecco in breve la trama del film.

QUELLA SPORCA DOZZINA, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 20 MARZO 2017: LA TRAMA - 1944, Seconda Guerra Mondiale. Poco prima dello sbarco in Normandia, gli alleati mettono insieme un battaglione molto particolare, composto da 12 galeotti addestrati dall'esercito per una missione quasi suicida. Se vorranno ottenere una commutazione della pena, questi criminali vestiti da soldati dovranno infiltrarsi fra le fila nemiche fino a raggiungere e distruggere un castello francese dove si trovano numerosi ufficiali tedeschi fuori servizio. Si tratta di 12 criminali fra cui assassini, maniaci religiosi e criminali comuni, condannati a morte a cui è stata offerta la salvezza, quindi dovranno lottare per gli alleati ma anche per salvare sè stessi. La missione è però estremamente ardua e non tutti riusciranno a tornare a casa per godersi la libertà promessa dal Governo degli Stati Uniti una volta compiuta la missione.

© Riproduzione Riservata.