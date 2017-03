QUINTA COLONNA, ANTICIPAZIONI E OSPITI PUNTATA 20 MARZO 2017: LEGITTIMA DIFESA E INTEGRAZIONE - Si continua a discutere di un grande tema riaperto proprio nell’ultimo periodo all’interno dello studio di Quinta Colonna: quello della legittima difesa. Il piccolo schermo di Rete 4, stasera - lunedì 20 marzo 2017 - torna a proporre al suo pubblico il talk show guidato da Paolo Del Debbio: il programma, proprio come è avvenuto sette giorni fa, partirà dal caso di Casaletto Lodigiano, dove un ladro è rimasto vittima di una sparatoria. Ad esplodere il colpo il ristoratore Mario, proprietario del locale. Gli inquirenti lavorano per ricostruire tutte le dinamiche, mentre - come si legge su Il Giornale - circa una ventina di sindaci hanno sfilato mostrando solidarietà all’uomo, esibendo delle T-shirt che riportano la scritta #IoStoConMario. Al centro della serata in compagnia con Quinta Colonna anche un tema strettamente collegato con l’immigrazione: quello dell’integrazione. In merito a questo, si ascolteranno storie e racconti provenienti da diverse zone dell’Italia. Per concludere, non mancheranno i collegamenti con diverse piazze del nostro Paese, così come gli interventi di Gene Gnocchi.

