RUN ALL NIGHT, UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE/ Su Canale 5 il film con Liam Neeson

RUN ALL NIGHT - UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST - Run all night - Una notte per sopravvivere è il film in onda su Canale 5 oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere azione e thriller prodotta negli Stati Uniti nel 2015 dalla casa cinematografica Energy Entertainment in collaborazione con la Vertigo Entertainment. La regia è di Jaume Collet-Serra mentre nel cast sono presenti Liam Neeson, Joel Kinnan,Ed Harris, Genesis Rodriguez e Boyd Holbrook. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

RUN ALL NIGHT - UNA NOTTE PER SOPRAVVIVERE, IL FILM IN ONDA SU CANALE 5 OGGI, 20 MARZO 2017:LA TRAMA - In una delle principali città americane vive un ex killer professionista di nome Jimmy (Liam Neeson). La vita per lui è stata piuttosto dura, tanto che è stato costretto a prendere la via del crimine. Un pesante fardello che porta dentro di sé tant’è che per cercare di non pensare ai tanti omicidi di cui si è macchiato, spesso e volentieri passa le giornate e le serate in un locale dove affoga la sua disperazione nell’alcol. Sente che la sua vita sta andando a rotoli, anche perché il figlio Michael (Joel Kinnaman) nauseato dalla professione del padre, è intenzionato a costruire per se e per i propri cari una vita fatta di legalità ed onestà, ha praticamente chiuso con lui ogni forma di rapporto. Questo fa molto male a Jimmy, il quale non riesce a trovare una soluzione. Tuttavia, il destino sta per giocare un nuovo brutto scherzo allo stesso Jimmy ed al figlio. Infatti, Michael per una serie di questioni lavorative ben presto si trova ad avere a che fare con un coetaneo di nome Danny. Danny è una persona molto pericolosa, in quanto è figlio di un potente boss mafioso di nome Shawn Maguire che come se non bastasse in passato è stato il capo di Jimmy nonché suo principale amico fraterno. Un rapporto fatto di regole di onore e rispetto, che adesso viene messo pesantemente in discussione in quanto i loro figli si stanno dando battaglia in maniera piuttosto aperta e pericolosa. I due amici hanno vissuto mille peripezie insieme ed entrambi hanno condiviso quasi la rassegnazione di doversi dare al crimine per poter sopravvivere in una società civile molto complessa che all’epoca non dava altre strade per emergere. Le frizioni tra i due saranno impossibili da evitare anche perché i rispettivi figli non hanno alcun codice etico che impedisce loro di mettersi uno contro l’altro. Lo scontro sarà avvincente e pieno di colpi di scena.

© Riproduzione Riservata.