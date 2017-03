Rita Dalla Chiesa/ E Fabrizio Frizzi: "Separazione dolorosa, mi ha lasciato per una storiella..."

Rita Dalla Chiesta torna a parlare del rapporto con l'ex marito Fabrizio Frizzi: "È stata davvero dolorosa" - Rita Dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi sono stati una delle coppie più note e amate della televisione italiana da quando, nel 1992, i due conduttori sono convolari a nozze. Il loro amore è durato 9 anni alle fine dei quali è poi arrivato il divorzio. Oggi, a distanza di qualche tempo, Rita Dalla Chiesa torna a parlare del suo ex e del loro rapporto in un'intervista a Vero, dove dichiara: "La separazione con Fabrizio Frizzi è stata dolorosa. Lui se n'era andato con un'altra con cui la storia è durata poco - ammette la nota conduttrice ex volto di Forum; poi continua - Ci ho messo un po' a metabolizzare. Noi donne siamo così. Ho capito quali sono stati i miei sbagli. Sono stata responsabile anch'io. Quando c'è stato un grande amore, l'affetto rimane". Sono ormai passati molti anni e dal divorzio molte cose sono cambiate anche se il loro rapporto rimane ottimo.

Rita Dalla Chiesa e il rapporto con l'amore: dalla storia con Fabrizio Frizzi a quella con Panakis - Rita Dalla Chiesa nel corso dell'intervista al settimanale Vero, parla anche ha parlato della passata relazione con l'architetto greco Akis Panakis e del rapporto con Tomasz Tomaszewski, giornalista polacco. Oggi sono passionale negli affetti. "Ho tante persone attorno ma nessuno mi fa battere il cuore al punto da stare insieme. - ha dichiarato la nota conduttrice che al momento non ha un compagno al suo fianco - La storia con Akis Panakis è finita da tempo. Ci vediamo ma mi ritengo libera. Con Tomasz Tomaszewski non c'è una storia ma un grande affetto che ci lega. Quando viveva a Roma, ci vedevamo tutti i giorni, all'epoca convivevo con Fabrizio, per cui non poteva esserci niente, ma Fabrizio ha rischiato molto! Ci siamo visti dopo dieci anni e abbiamo parlato di tante cose". Se Rita Dalla Chiesa è ancora alla ricerca dell'amore, Fabrizio Frizzi è invece sposato con Carlotta Mantovani, da cui ha avuto una figlia, Stella.

© Riproduzione Riservata.