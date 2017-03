Rocco Hunt papà/ E' nato Giovanni! Fiocco azzurro per il noto rapper napoletano

Rocco Hunt è diventato papà, fiocco azzurro per il noto rapper: è nato il suo primo figlio, Giovanni - Diventare padre proprio nel giorno della festa del Papà non ha prezzo, soprattutto quando lo si diventa per la prima volta. Lo sa bene Rocco Hunt (all'anagrafe Rocco Pagliarulo) che ieri, 19 marzo 2017, è diventato papà. È nato infatti a mezzanotte il figlio del rapper salernitano che su facebook scrive: «Quale migliore festa del Papà potevo chiedere? Benvenuto al Mondo Little Jhonny». Giovanni è infatti il nome scelto per il primogenito, che è quello del padre di Rocco. Il noto rapper che nel 2014 si è aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione "Nuove proposte" con 'Nun juorno buono', aveva annunciato la gravidanza della sua compagna lo scorso ottobre su Radio Deejay, dove ironicamente aveva dichiarato: «Noi a Sud facciamo tutto presto». Rocco Hunt oggi si gode questi primi, emozionanti ed indimenticabili momenti da padre, mentre sui social arrivano tantissimi messaggi di congratulazioni da parte dei suoi fan. C'è chi infatti ne apprezza soprattutto la semplicità che rimane nonostante il successo: "Rocco oltre ad essere un grande uomo sei un grande artista, non metti in mosta la tua donna ecc....sei di una serietá unica, tantissimi auguri per il piccolino e aspetteró con ansia un nuovo pezzo sul tuo bambino".

