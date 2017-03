SELVAGGIA LUCARELLI COME CHIARA FERRAGNI/ “Anche io ho una intera stanza per le scarpe”

SELVAGGIA LUCARELLI: LA GIUDICE DI BALLANDO CON LE STELLE PRENDE IN GIRO CHIARA FERRAGNI SULLA STANZA DELLE SCARPE (OGGI 20 MARZO 2017) - Selvaggia Lucarelli non ha niente da invidiare a Chiara Ferragni circa la stanza delle scarpe, dopo che la fashion blogger aveva mostrato a tutti la sua nuova casa a Los Angeles. Non è passata di certo inosservata la famosa 'stanza delle scarpe' di Chiara Ferragni, adulata da tutti gli utenti dei social network dopo averla mostrata in un video. La nota giurata di Ballando con le stelle ha deciso così di scherzare, sempre sui social, mostrando una stanza nella sua casa dove tiene perfettamente in ordine tutte le scarpe: "Vabbè. Tutti a rosicare sui social perché la Ferragni, nella sua casa di Los Angeles, c'ha la stanza delle scarpe. Ah bella. La stanza co' le scarpe ce l'ho pure io a Milano ovest. Solo che dormo nella vasca" scherza Selvaggia Lucarelli sul suo profilo Facebook, mostrando la sua abitazione di Milano. Subito la risposta degli utenti, che hanno apprezzato lo spirito goliardico della Lucarelli: "Io invece ho scarpe in tutte le stanze di casa. Vale lo stesso?" la risposta ironica di un follower. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO DI SELVAGGIA LUCARELLI

SELVAGGIA LUCARELLI: LA GIUDICE DI BALLANDO CON LE STELLE PRENDE IN GIRO CHIARA FERRAGNI SULLA STANZA DELLE SCARPE (OGGI 20 MARZO 2017) - Continua la polemica sui social tra Selvaggia Lucarelli ed Alba Parietti dopo l'ennesimo litigio a Ballando con le stelle. "Siamo persone non orsi a cui tirare le palline. Facciamo tanti sacrifici e meritiamo rispetto. Accetto i voti bassi, me li darei anche io, ma non accetto giudizi tipo ridicoli" le parole di Alba Parietti dopo esser stata fortemente criticata per la sua performance. Ieri è arrivata quindi la risposta della Lucarelli, sempre su Facebook: "Il problema come sempre è a monte e riguarda frustrazioni personali che poco hanno a che fare con me. Nessuno giudica per antipatia. Ballate bene e io vi do 10, anche se siete noiosi, fessi e pretestuosi. E soprattutto: prenderci meno sul serio, che stiamo giocando, mica liberando Mosul dall’Isis. Io rifiuto spesso eventi/ospitate TV/programmi/collaborazioni/lavori vari perché non stimo persone con cui avrei a che fare. Si tratta di coerenza. Se vado e mi turo il naso però, non frigno" le parole chiaramente rivolte ad Alba Parietti.

