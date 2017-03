STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Tre uomini e una gamba, Quinta Colonna (lunedì, 20 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 20 MARZO 2017 - Sarà un lunedì 20 marzo da non perdere quello proposto dai canali in chiaro Mediaset. Tra film, serie tv e tanti programmi a vocazione giornalistica, in ottica audience dovrebbero avere la meglio le opere cinematografiche in onda sulle due reti principali: da un lato la comicità di 'Tre uomini e una gamba', dall'altro il dramma e l'azione di 'Run All Night - Una notte per sopravvivere'.

Iniziamo il nostro viaggio tra le reti Mediaset proprio con Canale 5 e 'Run All Night', film del 2015 con Liam Neeson. L'attore noto per 'Schindler's List' è qui impegnato nel ruolo di Jimmy Conlon, un ex killer professionista alle prese con sensi di colpa sempre più pesanti. La sua famiglia è desiderosa di passare una vita tranquilla ma a complicare tutto è la morte di Danny, figlio del boss mafioso Shawn Maguire. A seguire, alle 23.50, spazio alla serie tv 'Amore pensaci tu', che vede protagonisti attori italiani come Emilio Solfrizzi e Martina Stella. In onda la puntata 'Alti e bassi', in cui ancora una volta si mostrano vizi e virtù di quattro famiglie al passo coi tempi. Tanto divertimento su Italia 1, che apre la serata con 'Tre uomini e una gamba', capolavoro del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Il film è all'insegna di gag irresistibili e di una trama semplice ma efficace: protagonisti tre amici, due già sposati con due sorelle, il terzo che deve concludere l'opera e sposare la terza. Il trio parte da Milano in direzione Gallipoli, dove si terrà il matrimonio, e deve portare all'odioso suocero il suo ultimo acquisto: una gamba di legno dal dubbio valore estetico e artistico. Lunga notte su Italia 1, che al termine del film propone prima la seconda edizione di Emigratis, con le ex Iene Pio ed Amedeo impegnate ad intervistare (e disturbare) italiani impegnati all'estero. Poco prima della mezza, poi, spazio a 'Tiki Taka', talk show sul calcio presentato da Pierluigi Pardo. Su Rete 4 serata all'insegna dell'approfondimento giornalistico con Quinta Colonna, programma di attualità presentato da Paolo Del Debbio. In studio opinionisti e politici, ma anche collegamenti dallo studio per affrontare non solo i grandi temi politici ma anche i problemi reali delle persone comuni. Al termine 'Terra', il programma presentato da Toni Capuozzo caratterizzato da inchieste e interviste dedicate all'attualità italiana e internazionale.

Su La 5 in onda 'Matrimonio Impossibile', commedia con Michael Douglas, Ryan Reynolds e Lindsay Sloane. Al centro della scena l'imminente matrimonio tra Mark e Melissa, chiamati a fare conoscenza delle rispettive famiglie: il padre del futuro sposo, Steve, è un agente della CIA sotto copertura che coinvolgerà in una missione rischiosa Jerry, papà di Melissa. Se Mediaset Extra propone la replica de 'Le Iene Show' (nella versione domenicale presentata da Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia), Iris sarà invece nel segno di 'Quella sporca dozzina', celeberrimo film di guerra con Lee Marvin, Ernest Borgnine e John Cassavetes. L'opera è ambientata nel 1944, pochi giorni prima dello sbarco in Normadia da parte degli alleati. Protagonista un gruppo di galeotti addestrati dall'esercito americano e chiamati ad assaltare un castello francese occupato dai nazisti. Serata da non perdere anche su Italia 2, che in prima serata manda in onda tre puntate di 'Big Bang Theory' (imperdibili e divertenti storie all'insegna di scienza, atteggiamenti da nerd e storie d'amore); spazio poi a due episodi di 'Shameless', serie tv di grande spessore che mostra uno spaccato insolito della vita americana. Chiudiamo la nostra carrellata con Top Crime, che propone due episodi di 'Major Crime', mentre Boing sarà ancora una volta nel segno della telenovela per bambini 'Yo soy Franky' e del divertente cartone animato 'Clarence'.

PROGRAMMAZIONE DI STASERA SU MEDIASET

CANALE 5

21:10 Run All Night - Una notte per sopravvivere, film

23:50 Amore pensaci tu, serie tv

ITALIA 1

21:10 Tre uomini e una gamba, film

23:35 Emigratis, programma comico

00:25 Tiki Taka, talk show sportivo

RETE 4

21:15 Quinta Colonna, talk show

00.30 Terra!, approfondimento giornalistico

LA 5

21:10 Matrimonio Impossibile, film

MEDIASET EXTRA

21:15 Le Iene Show, intrattenimento

IRIS

21:00 Quella sporca dozzina, film

ITALIA 2

21:10 The Big Bang Theory (Tre episodi), serie tv

22:25 Shameless (2 episodi), serie tv

TOP CRIME

21:10 Major Crimes (2 episodi), serie tv

BOING

21:20 Yo soy Franky, telenovela per bambini

22:10 Clarence, cartone animato

© Riproduzione Riservata.