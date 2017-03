STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Il Commissario Montalbano, Ncis, Vikings (lunedì, 20 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 20 MARZO 2017 - Nella prima serata di lunedì venti marzo, i canali Rai trasmetteranno le seguenti trasmissioni. Su Rai Uno, alle ore 21.25, una puntata de Il commissario Montalbano, intitolata La piramide di fango. La serie, con Luca Zingaretti nei panni del protagonista, è ripresa dai romanzi dello scrittore Andrea Camilleri e segue le indagini del commissario Salvo Montalbano, poliziotto siciliano. Sul sito ufficiale della Rai, nella sezione RaiPlay, è possibile accedere agli altri episodi de Il commissario Montalbano. A seguire, alle ore 01.15, il Tg1 notte. Su Rai Due, invece, andrà in onda alle ore 21.00 un episodio del telefilm N.C.I.S., intitolato Angeli sulla Terra. N.C.I.S. è una serie televisiva di genere poliziesco e si incentra sui casi seguiti dalla squadra di agenti speciali dell'agenzia federale di Washington. Segue alle ore 21.45 un nuovo episodio di Limitless, dal titolo Sotto copertura. La serie, di genere poliziesco e fantascientifico, è un sequel del film dall'omonimo titolo, in cui un cittadino statunitense assume una droga sperimentale dagli effetti potentissimi, capace di potenziare le capacità neurali. Entrambi i progetti sono tratti dal romanzo Territori oscuri scritto da Alan Glynn.

Su Rai Tre, alle ore 21.15, verrà trasmesso il film La regola del silenzio (titolo originale The Company You Keep). La pellicola è uscita nelle sale nel 2012 ed è interpretata e diretta da Robert Redford. La trama vede come protagonista Jim Grant, avvocato vedovo e padre di una figlia. La sua esistenza viene stravolta quando viene accusato di essere coinvolto in un crimine accaduto anni prima: sarà costretto a scappare per nascondersi dal suo passato e trovare qualcuno che possa scagionarlo, il giornalista che ha scoperto la verità non si fermerà facilmente. In seconda serata, alle ore 23.20, La grande storia, con un documentario su Elisabetta II Regina d'Inghilterra.

Su Rai 4, alle ore 21.05, andrà in onda l'episodio tre di Vikings, quarta stagione. Vikings è una serie televisiva di genere storico ambientata nel IX secolo a.C. che tratta delle avventure del vichingo Ragnarr Loðbrók, ma anche di altri personaggi della storia. Alle ore 21.15 su Rai 5, Teatro - La nuova scena napoletana: due puntate alla scoperta della ricchezza teatrale della scena napoletana. Il progetto è stato creato da Angelo Curti. Su Rai Movie, alle ore 21.20, verrà trasmesso il film di genere western La resa dei conti, uscito nel 1966 e diretto da Sergio Sollima. Protagonista della pellicola è Jonathan Corbett, un pistolero di fama che decide di ritirarsi. Ma le vicende che seguiranno lo porteranno di nuovo all'azione. Alle ore 21.20, su Rai Premium, andrà in onda Verdetto fatale, film statunitense di genere thriller del 2014. Verdetto fatale tratta delle vicende accadute dopo la morte di un uomo d'affari appena uscito dal carcere con l'accusa di frode. Sua moglie Cassidy viene accusata della sua morte e tutti saranno contro di lei, anche quando verrà dichiarata innocente. La donna, inoltre, comincerà a ricevere minacce e messaggi e Cassidy inizierà una sua indagine personale per giungere alla verità.

PROGRAMMAZIONE RAI DELLA SERATA -

