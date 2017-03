STASERA IN TV/ Oggi, programmi Sky: The Walking Dead, Lo chiamavano Jeeg Robot (lunedì, 20 marzo 2017)

STASERA IN TV, PROGRAMMI SKY DI OGGI, 20 MARZO 2017 - La serata di lunedì 20 marzo inizia su Fox: sul canale dedicato alle serie tv più amate di sempre alle ore 21 ci sarà un nuovo episodio di The walking dead, saga che celebra i morti viventi mentre alle ore 23 c'è Legion, serie tv che racconta battaglie epiche.

Fox Crime si dedica invece al crimine e al mistero: alle ore 21 appuntamento con Elementary, serie con Sherlock Holmes protagonista; a seguire dalle ore 23 nuovi episodi inediti di Criminal Mind e casi sempre più angoscianti da risolvere. Sky Atlantic propone alle ore 21 Billions, con Paul Giamatti: è una serie tv americana che racconta il lavoro di un procuratore distrettuale alle prese con criminali e giustizia. Subito dopo alle ore 23 c'è House of Lies, epopea di una grande azienda americana e la sua scalata, non sempre legale, del mercato. Fox Life, come ogni lunedì, dalle ore 21 trasmette un nuovo episodio di Grey's Anatomy, medical-drama ambientato al Seattle Greys Hospital. Dalle ore 23 This is us e le vicende familiari di Mandy Moore e Milo Ventimiglia. Il divertimento è l'ingrediente principale della serata di Sky Uno: si parta alle ore 20 con la nuova stagione di Edicola Fiore con Rosario Fiorello e Stefano Meloccaro e la loro originalissima rassegna stampa. In prime time alle ore 21 c'è lo show Italia's got Talent, con Claudio Bisio, Luciana Littizzetto, Frank Matano e Nina Zilli alla caccia di talenti italiani. Nel cast anche Lodovica, reduce da Sanremo.

Sul fronte cinema Sky Cinema Uno offre due classici d'azione: alle ore 21 Attacco al Potere, alle ore 23 Il piano di Maggie-A cosa servono gli uomini con Julianne Moore e Ethan Hawke, suspance, romanticismo e divertimento fino alla seconda serata. Su Sky Cinema Hits il capolavoro del 2016 di Gabriele Mainetti: alle ore 21 non perdete Lo chiamavano Jeeg Robot con gli straordinari Claudio Santamaria e Luca Marinelli nei panni di supereroi in salsa italiana; per gli appassionati di sogni alle ore 23 c'è il fantasy L'uomo delle stelle. Per una serata in famiglia scegliete Sky Cinema Family: alle ore 21 le avventure del mitico Alvin superstar mentre alle ore 23 c'è il film d'animazione L'Asso nella manica. Su Sky Cinema Passion atmosfere francesi alle ore 21 con il commovente 11 donne a Parigi, a seguire un film più leggero e sbarazzino, Eddie un'allenatrice fuori di testa Sky Cinema Max offre film d'azione: alle ore 21 Brely Lethal che celebra le imprese di una spia appena 16enne e alle ore 23 Scherzi della natura, per tutti gli appassionati di vampiri, zombie e morti viventi.

