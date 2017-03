STEFANO DE MARTINO / News: dopo Amici ritorna in TV con Belen Rodriguez? (oggi, 20 marzo)

STEFANO DE MARTINO, NEWS: DOPO IL SERALE DI AMICI, ANCORA IN TV CON LA SUZ EX MOGLIE? - Stefano De Martino è in pieno fermento "televisivo". Il ballerino di Amici infatti, è decisamente impegnato su più fronti e così, la sua presenza in televisione è costante. Tra le ultime news, vi è anche la possibilità di un ritorno in televisione insieme all'ex moglie, la showgirl argentina Belen Rodriguez. A partire da questo maggio infatti, si dovrebbero riaprire ufficialmente le porte di "Selfie - Le cose cambiano", il programma condotto da Simona Ventura sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e, tra le novità, pare proprio che la conduttrice di Chivasso voglia stravolgere un poco di cose all’interno del fortunatissimo show. Belen Rodriguez sarà una delle novità del programma? Secondo ultime voci di corridoio, pare proprio che l'ex naufraga voglia arruolare la showgirl argentina e così, dopo "Pequenos Gigantes", Belen e Stefano potrebbero tornare a lavorare insieme. La notizia ha entusiasmato moltissimo i fan della coppia che, in qualche modo sperano in un "impossibile" riavvicinamento tra i due dopo la separazione ufficiale dello scorso gennaio. Stefano De Martino, durante il weekend è stato uno dei protagonisti dello "Speciale Uomini e Donne - Le Olimpiadi della TV". Proprio il ballerino professionista, è stato l'inedito conduttore di Amici durante la prova di ballo che ha visto sfidarsi giovani contro senior sulle più disparate coreografie. A questo punto, bisognerà attendere un paio di mesi per scoprire se la news corrisponda o meno alla verità in quanto, Stefano De Martino riservato come sempre, non si esprimerà in merito nemmeno questa volta. Nel frattempo, il danzatore con la faccia da scugnizzo, si sta preparando per ritornare in televisione da sabato 25 marzo giorno in cui si riapriranno ufficialmente in battenti della 16esima edizione del serale di Amici di Maria De Filippi in onda, come da tradizione, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Se il ballerino è molto schivo per quanto riguarda la sua vita privata, la sua parte professionale è costantemente nell’occhio del ciclone.

© Riproduzione Riservata.