STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone: quali servizi presenteranno oggi, 20 marzo? Riassunto ultima puntata

STRISCIA LA NOTIZIA, RIASSUNTO ULTIMA PUNTATA (oggi, 20 marzo 2017) - Ficarra e Picone, stasera lunedì 20 marzo 2017, saranno al timone di una nuova puntata in compagnia con Striscia la notizia, il Tg satirico ideato da Antonio Ricci e in onda su Canale 5 in fascia di access prime time. In attesa di scoprire quali servizi verranno mandati in onda, diamo uno sguardo a quello che è successo lo scorso sabato. A Roma c'é Mister Neuro, il servizio riguarda le procedure molto lente per il rinnovo delle carte d'identità. E cosi Charlie Gnocchi ha aiutato una signora a ricevere il suo documento. Il sabato come sempre c'è Speranza Verde. Luca Sardella in Sicilia parla dell'arancio fragolino. Un agrume dolce e ricco di antocianine, sostanze antiossidanti. Lo chef ci presenta ricette dolci e salate preparate con questi agrumi speciali. Il Mago Casanova fa una delle sue illusioni con le carte e poi fa "sparire" un vecchio vagone fermo sui binari. A Milano Raja documenta la seconda marcia in bici delle donne musulmane, vediamo così un corteo coloratissimo per le vie della città meneghina e ascoltiamo le opinioni delle partecipanti e degli uomini che assistono. Un'altra rubrica del sabato è Occhio al Futuro di Cristina Gabetti. Cristina ci porta a Modena dove un'azienda di moto fa ricerche per le due ruote elettriche. Vediamo, quindi, nel dettaglio nuovi materiali e nuove meccaniche. La Gabetti fa anche una prova su strada per testare la nuova moto elettrica. Con l'ingresso di Donald si sparge l'allegria nello studio. Dalla Sardegna Christian Coco documenta per Striscia delle opere di interesse pubblico interrotte o ferme. Chiara Squaglia parla di barriere architettoniche. A Lucca le rampe troppo ripide, ed illegali, sono impraticabili con le sedie a rotelle, anche quelle elettriche. Il sindaco promette lavori, che almeno in parte potranno iniziare subito. Luca Galtieri con il suo Ma Perchè? a Torino intervista alcuni commercianti delle vie del centro che, per i lavori troppo lunghi delle metropolitane, stanno chiudendo le loro attività dato che non può esserci più passaggio pedonale nè tanto meno possibilità di parcheggio. A Palermo Stefania Petix già un anno fa aveva risposto alla richiesta d'aiuto degli studenti audiolesi dell'Accademia di Belle Arti. La Petix con il bassotto è andata a verificare se qualcosa è cambiato. Gimmy Ghione a Roma è al San Camillo. Nell'ospedale, infatti, ci sono pazienti sulle barelle o in stanze promiscue e ancora ambulanze ferme. Il Direttore Generale spiega quali sono le difficoltà e le soluzioni possibili per l'ospedale.

© Riproduzione Riservata.