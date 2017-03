THAT'S AMORE, DUE IMPROBABILI SEDUTTORI/ Su Rete 4 il film con Jack Lemmon

THAT'S AMORE - DUE IMPROBABILI SEDUTTORI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST - That's amore - Due improbabili seduttori è il film in onda su Rete 4 oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 16.45. Una pellicola di genere commedia dal titolo originale Grumpier Old Men, realizzata negli Stati Uniti e uscita nell’anno 1995, seguito del film Due irresistibili brontoloni uscito nelle sale cinematografiche due anni prima. La regia è di Howard Deutch mentre nel cast sono presenti attori di eccezionale levatura come Jack Lemmon, Walter Matthau, Sophia Loren e Ann Margaret. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

THAT'S AMORE - DUE IMPROBABILI SEDUTTORI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 20 MARZO 2017: LA TRAMA - Ci troviamo in una tranquilla cittadina americana dello stato del Minnesota dove vivono due amici di lunga data di nome John (Jack Lemmon) e Max (Walter Matthau). Nonostante siano amici e conoscenti da tantissimi anni, non perdono occasione per farsi dispetti a vicenda in un continuo tentativo di prevalere l’uno sull’altro. John nel frattempo si è sposato e vive assieme alla nuova compagna Ariel e il padre di 95 anni mentre Max è ancora scapolo e dunque è da solo. Spesso si ritrovano in riva al lago per concentrasi sulla pesca e manco a dirlo utilizzano delle tecniche differenti allo scopo di sopraffare l’altro. Max prende sempre la propria barchetta per mettersi al centro del lago mentre John preferisce la sua sedia con cui si posiziona sulle sponde del lago in compagnia del padre. La loro monotona diatriba viene spezzata dall’arrivo nella cittadina di una napoletana di nome Maria (Sophia Loren). La donna di mezza età dotata di un bellissimo fisico è arrivata assieme alla propria madre in quanto hanno rivelato un vecchio negozio nel quale vogliono dare vita ad un ristorante di cucina italiana. La cosa non piace ne a Max e ne a John in quanto entrambi erano amici del vecchio proprietario del negozio per cui decidono di unire le forze per rendere la vita impossibile alla donna e quindi convincerla ad andare via. In effetti i due sabotano spesso e volentieri il locale il che rende la povera Maria molto nervosa e pronta a gettare la spugna. Nel frattempo la madre si è molto avvicinata sentimentalmente al padre di John tant’è che arriva ad avere una appassionata notte d’amore. Tuttavia la cosa sembra essere stata pagata cara dal vecchio latin lover che il giorno seguente mentre è seduto al fianco del figlio John si spegne nel sonno. Questa vicenda segna tantissimo Max e John che decidono di smetterla di sabotare il ristorante della donna ed inoltre tra la stessa Maria e Max nasce un profondo rapporto d’amore con tanto di matrimonio.

