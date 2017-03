THIS IS US / Anticipazioni del 20 marzo 2017: il profondo cambiamento di Randall

THIS IS US, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella seconda serata di oggi, lunedì 20 marzo 2017, Fox Life trasmetterà un nuovo episodio della serie rivelazione This is us, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, intitolato "Promesse di matrimonio". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: i tre fratelli stanno per compiere gli anni e richiedono a Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Milo Ventimiglia) di organizzare tre feste diverse. Per i genitori vuol dire il triplo dell'energia, senza considerare che Randall (Sterling K. Brown) non è molto convinto. Nel presente, Kate (Chrissy Metz) scopre dal medico che per il suo caso non sarebbe consigliato l'intervento e viene spinta a valutare un campo di dimagrimento intensivo. Una volta sul posto, conosce Duke (Adam Bartley), che mette subito gli occhi su di lei ed a cui non dice nell'immediato di essere già fidanzata. Intanto, Kevin (Justin Hartley) fa un tentativo per riappacificarsi con Sloane (Milana Vayntrub), ma viene tenuto alla lontana. Confida tutto a Toby (Chris Sullivan), che gli consiglia di presentarsi solo alla porta della donna che ama. Nel passato, Jack propone a Rebecca di avere un altro figlio, ipotesi scartata sulle prime, ma valutata grazie a Randall. Il bambino, infatti, non ha voluto rivelare ai genitori che non sarebbe venuto alcun invitato alla sua festa, ma la sua dolcezza la colpisce ancora una volta. Nel presente, Dopo aver fatto un piccolo tentativo, Kate va nel pallone e decide di andarsene, ma Duke interrompe la sua telefonata a Toby. Lo stalliere sfrutta la psicologia inversa per convincerla a non andarsene. Nel frattempo, Randall ha modo di trascorrere un'intera giornata con William (Ron Cephas Jones), che senza i farmaci chemioterapici ha molta più energia del solito. Dopo averlo fatto girare per diverse ore, il padre gli chiede di fermarsi in un parcheggio per mettersi alla guida, solo per poi ammettere di non aver mai imparato a guidare. Nel passato, Kate decide di invitare l'amica Sophie (Alexandra Breckenridge) al suo compleanno, ma viene abbandonata da tutte perché preferiscono il gemello. Nel presente, spinto dalle parole di Toby, Kevin si presenta finalmente ad una porta. A quella di Sophia, che ha capito di aver amato fin dal primo sguardo. Non avrebbe mai dovuto lasciarla ed ora ha capito che perderla è stata come eliminarsi un braccio. Sophie è invece sbigottita nel vedere il suo ex marito dopo 12 anni di silenzio, ma accetta comunque di vederlo ancora. Nel passato, Jack decide di parlare con Kevin, riguardo all'assenza di Sophie ed al fatto che Kate sia da sola. Il figlio, tuttavia, afferma di amare la ragazzina con tutto se stesso e solo allora il padre capisce che Kevin ha richiesto di avere una festa singola solo per stare con Sophie. Nel presente, Kate ringrazia Duke per averla aiutata a comprendere un momento di difficoltà, ma quando scopre che ha fatto tutto solo per portarla a letto, decide di indietreggiare.

THIS IS US, ANTICIPAZIONI PUNTATE DEL 20 MARZO 2017, EPISODIO 14 "PROMESSE DI MATRIMONIO" - Dopo aver vissuto parte del passato e del presente dei tre fratelli, riprenderemo la sottotraccia su Jack e Rebecca. This Is Us ci ha mostrato infatti finora il momento in cui si sono uniti ed hanno deciso di mettere in piedi una famiglia, ma che cosa è successo prima? Che cosa ha spinto Jack a chiedere la mano di Rebecca? Centrale in questo caso sarà Miguel, anche se in modo indiretto. Il migliore amico del personaggio interpretato da Milo Ventimiglia, infatti, ha affrontato il divorzio con la moglie. Nello stesso momento, Jack capirà di non fare abbastanza per la donna che ama e per ravvivare il loro rapporto. Nel pesente, Randall mostrerà dei forti cambiamenti dal punto di vista professionale. Mentre prima non avrebbe mai perso un giorno di lavoro, si renderà conto che il torneo di scacchi di una delle figlie è un evento ancora più importante.

