TRE UOMINI E UNA GAMBA/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Il film è in onda su Italia 1 in prima serata

TRE UOMINI E UNA GAMBA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 20 MARZO 2017: IL CAST - Tre uomini e una gamba è il film in onda su Italia 1 oggi, lunedì 20 marzo 2017 alle ore 21.10. Una commedia del 1997 diretta da Massimo Venier (Mi fido di te, Generazione 1000 euro, Aspirante vedovo) insieme al trio comico composto da Aldo, Giovanni e Giacomo (Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia?, La leggenda di Al, John e Jack), che ne sono anche i principali interpreti. All'interno di Tre uomini e una gamba sono presenti numerosi sketch ripresi dalle loro trasmissioni televisive o dalle opere teatrali, come ad esempio quello di Ajeje Brazorf sul tram, interpretata da Aldo, o quella della scalata della montagna, in realtà una semplice riva scoscesa, dove lo stesso Aldo rimane bloccato senza riuscire nè a scendere nè a salire. Ma scopriamo nel dettaglio la trama del film.

TRE UOMINI E UNA GAMBA, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 20 MARZO 2017: LA TRAMA - Aldo Giovanni e Giacomo sono tre commessi di un negozio di ferramenta di Milano, Il paradiso della brugola. I tre devono ora recarsi a Gallipoli, dove Giacomo deve sposare la figlia di Eros Cecconi (Carlo Croccolo), ricco imprenditore romano e proprietario del negozio dove i tre lavorano. Il gruppo di amici ha anche l'incarico di portare all'imprenditore il suo ultimo acquisto d'arte: una gamba di legno realizzata da uno scultore di grande fama e prossimo alla morte. Cecconi, che non capisce molto di arte, è infatti convinto che le opere dello scultore acquisteranno valore dopo la sua scomparsa, e quindi considera la gamba un ingente investimento economico. I tre trasportano anche Ringhio, il cane dell'industriale, estremamente irascibile e che non piace a nessuno dei componenti del gruppo. Quando questi si fermano a fare benzina in autostrada Ringhio muore a causa di una loro dimenticanza, e i tre devono cercare di nasconderne la dipartita all'industriale, che telefona in continuazione per sentire il suo "bambino". Durante un'altra sosta i tre finiscono per tamponare Chiara (Marina Massironi), una giovane donna, rovinando entrambe le auto. Il meccanico più vicino però non è al momento disponibile, per cui Aldo, Giovanni e Giacomo rimangono bloccati insieme a Chiara. Fra lei e Giacomo intanto nasce un'attrazione che rischia di mandare a monte il matrimonio con la figlia di Cecconi. Nel frattempo rimane il problema di dire all'imprenditore della morte di Ringhio, e la gamba di legno diventa un impiccio sempre più scomodo ed ingombrante da trasportare.

© Riproduzione Riservata.