Tempesta d'Amore/ Anticipazioni puntata 20 marzo: Tina bacia David e tutto cambia?

TEMPESTA D'AMORE, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 MARZO: Nel corso dei prossimi episodi di Tempesta d'amore, avremo modo di vedere Tina baciare David. La giovane è consapevole di amare David ma non vuole ammetterlo, forse perché teme la violenta reazione di Oskar, che già in passato ha dimostrato di mal digerire la competizione con il figlio di Beatrice. Da sottolineare la metamorfosi completa di David, che si è lasciato alle spalle la delusione d'amore passata per ripresentarsi con un look nuovo in questa nuova avvicente stagione. Nel corso delle prossime puntate assisteremo anche al ricatto di Desiree, che obbligherà Clara a tenersi alla larga dal marito, che fino a poco tempo prima era accanto a lei per aiutarla a realizzare il suo nuovo sito web. Pratica di cui, d'ora in avanti si occuperà Desiree, rendendo particolarmente felice Adrian. In cosa consiste il ricatto di Desiree? Fondamentalmente in uno solo: Clara dovrà stare lontana da Adrian e lei non rivelerà i disturbi mentali di cui soffre Melli, la madre della giovane nipote di Alfons.

TEMPESTA D'AMORE, DOVE SIAMO RIMASTI: Nel corso delle ultime puntate di Tempesta d'amore, abbiamo visto Adrian sbattere la porta dell'appartamento che condivide con Desiree, rinunciando così alla prima notte di matrimonio insieme alla figlia di Beatrice. La colpa ricade tutta sulla giovane, che con la sua gelosia, come le ha ribadito anche stasera Adrian, rischia di distruggere il loro rapporto, adesso che sono sposati soltanto da qualche ora. Un no sense che dovrebbe tenere bene a mente Desiree, che per la disperazione ha lanciato il bouquet di fiori delle nozze contro la porta, distruggendolo. Adrian è lontano, sia fisicamente che evidentemente, col cuore. Non c'è pace per la povera Desiree, che rischia seriamente di perdere Adrian e di vedere così concretizzarsi ciò di cui teme di più, vale a dire l'avvicinamento finale di Adrian e Clara. Desiree sa bene quanto l'ex amica ami Adrian e sa anche che la stessa è a conoscenza della verità circa l'interruzione di gravidanza dovuta ad un aborto spontaneo, fatto questo tenuto nascosto da Desiree ad Adrian prima del fatidico giorno delle nozze, su suggerimento di Beatrice Hofer. Nel frattempo, Clara ha appena smesso di sognare ad occhi aperti l'incontro più bello della sua vita, quello con Adrian, che con una scarpetta in mano, si avvicina a lei, di bianco vestito, e le dice di amarla. È tutto un sogno, d'accordo, ma quanto basta per mandare in visibilio la ragazza, ora più che mai innamorata dell'uomo, che ha però appena sposato la sua acerrima rivale, Desiree.

© Riproduzione Riservata.