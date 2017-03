The Walking Dead 7 / Episodio 07x14: Tara tradirà OceanSide? (Anticipazioni 20 marzo 2017)

THE WALKING DEAD 7, ANTICIPAZIONI PUNTATA DEL 20 MARZO 2017, EPISODIO 14 "L'ALTRO LATO" - In seguito all'ultimo episodio di The Walking Dead 7, ed all'ennesima morte, riprenderemo ad occuparci dei preparativi per la guerra. Abbiamo visto come l'equilibrio di Morgan sia ormai vacillato, a causa del decesso inaspettato di Benjamin. Una volta rivissuto il dramma per la perdita del figlio, l'esperto di arti marziali ora è pronto a dare guerra a tutto. Ciò che Carol ha capito riguarda tuttavia il suo intento rancoroso e vendicativo, poco razionale per non mettere in atto un piano fallimentare. Ecco il perché del cambiamento di abitazione. Ora è lui a dover stare lontano dal mondo per ritrovarsi, mentre Carol ha compreso che non potrà fare finta che il dolore non esiste semplicemente non prendendo parte della vita nel Regno. Ora invece c'è bisogno del suo aiuto, che verrà agevolato anche dalla decisione di Tara di rivelare l'esistenza di OceanSide. La nuova comunità ha infatti a disposizione le armi che stanno cercando, ma come faranno a convincerli?

THE WALKING DEAD 7, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI - Nella prima serata di oggi, 20 marzo 2017, la Fox trasmetterà un nuovo episodio di The Walking Dead 7, in prima Tv assoluta. Sarà il 14°, dal titolo "L'altro lato". Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove eravamo rimasti la scorsa settimana: Carol (Melissa McBride) si sveglia in piena notte, in preda ai pensieri. Qualcosa del racconto di Daryl (Norman Reedus) non la convince e decide di raggiungere il Regno alle prime ore del mattino. Chiede subito di Morgan (Lennie James), che affronta su alcuni dettagli di quanto le è stato riferito e del perché ora Alexandria stia organizzando una guerra contro i Saviors. Morgan può solo rimandarla all'arciere, trincerandosi dietro una segretezza di cui lei stessa ha beneficiato. Si offre comunque per accompagnarla. Prima di ritornare sui suoi passi, Carol viene fermata da Benjamin (Lennie James), che è rimasto colpito della sua abilità e della facilità con cui ha ucciso cinque Vaganti. La donna però preferisce non insegnargli nulla. Intanto, Richard inizia a scavare una fossa nel perimetro esterno del Regno ed infine blocca il passaggio. Più tardi, Ezekiel (Khary Payton), Morgan, Richard (Karl Makinen), Benjamin ed altri della scorta del Re, si avviano al punto convenuto. Sono costretti a scendere per via dei carrelli della spesa che ostacolano il cammino, ma dopo una prima perlustrazione si rimettono in viaggio. Al momento della consegna, Gavin (Jayson Warner Smith) si accorge che manca un melone e pretende che il Regno gli consegni anche le armi. La situazione diventa tesa e tutti puntano le pistole verso gli altri. Richard è pronto a morire, ma Jared (Joshua Mikel) punta la pistola contro Benjamin e gli spara ad una gamba. Morgan si precipita in suo aiuto, ma il ragazzo perde troppo sangue e dopo aver convinto Gavin a lasciarli andare, raggiungono la casa di Carol. Benjamin però non sopravvive. Morgan è fuori di sè, distrutto dal dolore ed inizia a ripiombare nella stessa follia di anni prima. Per un evento fortuito, scopre che tutto è nato dalla volontà di Richard di nascondere quell'unico melone che ha fatto arrabbiare i Saviors. Una volta affrontato, il Cavaliere gli prospetta una visione diversa delle cose. Crede che il ragazzo sia morto perché loro non hanno fatto nulla e crede che si dovrebbero riunire ad Alexandria ed Hilltop. Pensa anche che una volta arrivato il momento, dovrà uccidere. Il giorno seguente, il Regno rivede i Saviors, ma Richard non ha ancora detto nulla a Ezekiel, come aveva promesso. Morgan lo uccide a mani nude di fronte ai Saviors, per poi confermare a Gavin che hanno capito quali saranno le conseguenze che li attendono, se non soddisferanno le loro richieste. Morgan è in pieno delirio ed una volta soli si confonde parlarndo dell'accaduto con Ezekiel, scambiando Benjamin per il figlio. Raggiunge poi casa di Carol e le dice tutto. Dei morti di Alexandria, dei piani di Rick, ma prima che possa lanciarsi in una missione suicida, l'amica lo convince a prendere il suo posto nella casa. Lei invece raggiunge Ezekiel. Ora è il momento di combattere.

