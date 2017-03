UNTI E BISUNTI 3/ Anticipazioni puntata 20 marzo 2017: Chef Rubio in Calabria e Basilicata

UNTI E BISUNTI 3, ANTICIPAZIONI PUNTATA 20 MARZO 2017: BASILICATA E CALABRIA - Chef Rubio è pronto a sbarcare sul Nove: oggi, lunedì 20 marzo 2017, andranno in scena i primi due episodi di Unti e bisunti 3, ambientati rispettivamente in Calabria e in Basilicata. Il format vede Rubio comunque in viaggio, come il più recente Il ricco e il povero: in questo caso, però, lo chef è alla scoperta di piatti e specialità del territorio, scovati tra bancarelle di street food, mercatini rionali e chioschetti vari. Le prime tappe saranno le regioni della Calabria e della Basilicata, anche se in questa terza edizione non mancheranno alcune tappe all’estero: anche l’Umbria, il Molise, la Puglia, la Valle d’Aosta finiranno infine nel mirino del leader di Unti e bisunti, che avrà nuove occasioni per confermare la sua personalità e tempra. Che cosa assaggerà, dunque, in prime time? Si parte con la ‘nudja di Spilinga, insieme al morzello illustrissimo e la pitta maniata in Calabria, per spostarsi al mitico sugo di salsiccia pezzente della Basilicata, accompagnato anche dal pane di Matera e dalla crapiata di legumi. Per quanto riguarda la volontà di portare Unti e bisunti anche oltre i confini nazionali, Chef Rubio - raccontandosi in esclusiva sulle pagine di TvBlog - aveva ammesso che erano cerca due anni che ci provava: “… in maniera più o meno velata, per andare all’estero e quest’anno sono stato accontentato. Siamo andati in Spagna, in Francia, per la precisione a Marseille, e poi in Germania a Monaco di Baviera”.

