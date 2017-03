UOMINI E DONNE/ Desirée vs Rosa, una nuova rivalità nel dating show (Trono classico)

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DESIRÉE VS ROSA, AL VIA UNA NUOVA RIVALITÀ - La rivalità fra Rosa Perrotta e Desirée Popper sarà Al centro dei prossimi episodi del trono classico di uomini e Donne. Le due nuove troniste, infatti, apriranno lo show con la polemica che ha concluso gli appuntamenti precedenti, quando Desirée ha definito la sua rivale come “altezzosa”. Rosa, naturalmente, si sfogherà con la redazione e cercherà di chiarire sin da subito che non ha alcuna intenzione di passare come la cattiva della situazione. Dal suo punto di vista, infatti, è Desirée quella costruita, e il suo atteggiamento da finta buona avrebbe come unico scopo quello di attirare consensi. Il battibecco, come sempre in questi casi, si è spostato anche nello studio, dove le due protagoniste hanno detto la loro, supportate dai commenti nel parterre. Dopo quella fra Marco Cartasegna e Luca Onestini, è in arrivo una nuova rivalità nello studio di Maria De Filippi, uno scontro tutto al femminile che nelle prossime puntate di certo riserverà al pubblico di Canale 5 molte sorprese.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: DESIRÉE DÀ UNA NUOVA CHANCE A MATTIA - Prende il via una nuova settimana tutta dedicata ai protagonisti di uomini e donne, nel corso della quale il pubblico di Canale 5 avrà la possibilità di scoprire tutte le novità sulle dinamiche del trono classico e in particolare sulla rivalità fra le due nuove troniste. Le due donne daranno il via a una serie di esterne che chiariranno, almeno in parte, alcuni aspetti lasciati in sospeso dalle scorse settimane. Desirée, in particolare, avrà la possibilità di frequentare e conoscere Mattia, in un primo tempo scartato perché troppo coatto, e avrà la possibilità di vederlo in un’altra veste grazie alla loro permanenza in un negozio di abbigliamento. Sarà proprio questa la location della loro esterna, nel corso della quale Desirée Popper, dopo aver apprezzato il suo nuovo look, non potrà fare a meno di rimproverarlo per quel polverone scatenato da una semplice maglietta. Fra i due, però, ben presto tornerà il sereno. Mattia ha fatto breccia nel cuore di Desirée?

