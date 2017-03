UOMINI E DONNE / Gossip: Aldo e Alessia, piovono polemiche sulla coppia dopo la lettera

UOMINI E DONNE, GOSSIP: ALDO E ALESSIA, DOPO LA LETTERA ARRIVANO LE POLEMICHE - Durante lo speciale di Uomini e Donne dello scorso sabato, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono stati tra i protagonisti più applauditi dell'appuntamento. La coppia, dopo il momento di fortissima crisi vissuta lo scorso anno, è tornata felicemente insieme con la viva volontà di ricominciare dal principio. Come ben sapete infatti, Aldo e Alessia si erano lasciati per via di un tradimento da parte dell'ex tronista di Uomini e Donne. Dopo quel terribile momento, il catanese ha fatto un "mea colpa" pubblico su Facebook e, nonostante avesse sbagliato, anche in quel caso la Cammarota ne aveva preso le difese. Dopo la separazione, la coppia si era confidata proprio da Maria De Filippi durante uno dei primi appuntamenti del trono classico. In quella occasione, Aldo aveva affermato di non amare più Alessia che di contro, continuava a sperarci. I due non si sono mai realmente separati, tanto da continuare a gestire il pub a Catania insieme anche per non far soffrire il piccolo Niccolò. Sabato sera, Alessia ha scritto una lettera ad Aldo e, nonostante il contenuto fortemente commovente, sulla coppia si sono abbattute numerose polemiche: per quale motivo? Alessia nella sua missiva ha confessato di avere perdonato Aldo assumendosi in parte anche le sue responsabilità per l'accaduto. I sostenitori del programma però, hanno nuovamente puntato il dito contro l'ex tronista di Uomini e Donne accusando Alessia di essere fin troppo buona e comprensiva. Secondo gli estimatori dei programmi di Queen Mary, dopo l'accaduto sarebbe dovuto essere Aldo a scrivere la lettera, e non il contrario. Alessia però, ancora una volta ha dimostrato maturità, amore e dedizione nei confronti dell'uomo che, nonostante gli errori, ogni giorno le dona un pizzico di serenità in più.

