UOMINI E DONNE / Gossip: Sonia ed Emanuele parlano di matrimonio e figli, le ultime dichiarazioni

GOSSIP UOMINI E DONNE: PROGETTI IN GRANDE PER SONIA LORENZINI ED EMANUELE MAUTI - A distanza di circa un mese dalla scelta, Sonia Lorenzini ed Emanuele Mauti hanno parlato del loro rapporto d'amore e degli altri protagonisti del trono classico di Uomini e Donne. Il pallanuotista, durante il weekend è stato protagonista insieme alla fidanzata dello Speciale Uomini e Donne dedicato alle Olimpiadi della TV e, la sua esibizione suonando la tromba è stata anche una delle più applaudite del programma. Di recente, la coppia si è raccontata ai microfoni di Radio Radio, spaziando tra i più svariati argomenti. Inizialmente Sonia ha parlato di Mario Serpa confidando di essersi chiarita con lui e di non avere ancora capito, ad oggi, il vero motivo del contendere. Sonia ha quindi precisato le sue perplessità sul rapporto che legava Mario Serpa a Claudio Sona, tanto da affermare: “Avevo la percezione che qualcosa non andasse e Mario era incattivito!”. Successivamente, l'ex tronista di Uomini e Donne ha espresso la sua opinione anche nei confronti di Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani: “Lei è più matura rispetto ai suoi 18 anni, credo sia lei la matura tra i due. Credo che al di fuori loro si siano trovati, ma se io e Simona non ce ne fossimo andate durante quella puntata, la scelta di Claudio non sarebbe ricaduta su Ginevra". Di seguito, parola ad Emanuele per commentare il percorso del suo rivale numero uno, Federico Piccinato: “Lo vedevo sempre inerme, qualunque cosa succedesse in studio, però Sonia continuava a dire che le piaceva… e questa cosa mi dava troppo fastidio!”. L'ex corteggiatore ha chiarito ancora una volta la questione legata alla presunta omofobia affermando che prossimamente sarà anche il padrino del gay pride di Napoli. I due, in ultimo, hanno ribadito nuovamente il loro amore: “Quando si è innamorati è impossibile non parlare di progetti futuri e di condividere qualcosa di concreto. Parliamo di matrimonio e di figli…".

