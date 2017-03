Un posto al sole: Vittorio smascherato da Guido, perderà il controllo? (Anticipazioni 20 marzo)

UN POSTO AL SOLE, ANTICIPAZIONI 20 MARZO: VITTORIO PERDE IL CONTROLLO? - Lo stato d'animo di Vittorio continuerà ad essere di grande attualità nella puntata di Un posto al sole che andrà in onda questa sera su Rai 3. Il figlio di Guido sarà sconvolto dopo la difficile prova alla quale Luca lo ha sottoposto per fargli capire che non dovrà scherzare con il fuoco. E la situazione si complicherà ulteriormente quando Guido e Assunta scopriranno che il figlio ha abbandonato la scuola da diverse settimane non mantenendo le promesse da lui fatto al momento del trasferimento del padre nell'abitazione di Donna Lucia. E se ancora non avesse toccato il fondo, il ragazzo dovrà fare i conti con l'accorato appello di Ornella, che interverrà alla radio facendo le veci di Iolanda. Sarà qui che chiederà la collaborazione di qualsiasi persona che sia stata testimone dello scontro tra Luca e Antonio e che sia a conoscenza del vero sviluppo dei fatti. Le sue saranno parole molto dure, che toccheranno nel cuore il sempre più spaventato Vittorio. Questa sera a Upas si tornerà a parlare della difficile situazione di Niko allo studio legale: Enriquez, che ha già deciso di rinnovare il contratto a Susanna, sarà molto duro con il praticante che verrà umiliato pubblicamente anche se la sua reazione non si farà attendere. Consapevole di non avere nulla da perdere, il giovane Poggi affronterà il suo capo senza remore, con un discorso davvero molto coraggioso...

