UNA VITA / Anticipazioni spagnole 21 marzo: Cayetana ha un piano per uccidere Ursula

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 21 MARZO: Caetana ha un piano per uccidere Ursula. Una vita torna anche oggi in Spagna e anche lì è maretta tra la signora di Acacias 38 e la sua domestica. Le due sono ormai ai ferri corti da un po' ma proprio Cayetana questa volta sembra pronta a chiudere i conti con lei pensando ad un vero e proprio piano per ucciderla. Come si libererà di lei e come farà ad ucciderla senza lasciare alcuna prova? Fino a questo momento non è mai stata punita per le sue malefatte ma visto che in questi ultimi tempi si è un pò "rammollita" rispetto alle puntate italiane, potrebbe davvero fare una brutta fine? Proprio in questi giorni sono tanti i rumors che parlano di un'uscita di scena dell'attrice che ormai da tre anni le presta il volto. Sarà davvero così? E' finita l'era di Cayetana o sarà la nuova Francisca Montenegro?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE 21 MARZO: FERNANDO E TERESA SI SEPARANO? - I problemi per Teresa e Fernando sono ancora molto lontani dall'essere risolti. Ne avremo ulteriore conferma, qualora fosse necessario, nella puntata di Una vita che andrà in onda domani in Spagna. In essa i due coniugi si troveranno loro malgrado ancora molto distanti: la maestra, che solo qualche puntata fa si è sposata in abito nero, non potrà dimenticare i suoi sentimenti per Mauro e a nulla serviranno i tentativi del marito di avvicinarsi a lei. Fernando arriverà persino a proporre un viaggio alla moglie e, quando lei rifiuterà, sarà talmente arrabbiato da proporle di separarsi. Sarà solo una mossa dettata dalla rabbia del momento, o questa coppia sarà destinata a finire a pochi giorni dalle nozze? Anche Pablo e Leonor continueranno a vivere una fase molto difficile della loro unione: ogni tentativo del fratello di Manuela di avvicinarsi alla moglie per il momento non andrà a buon fine. Elvira otterrà dal padre l'autorizzazione di partecipare alla festa di Carnevale: avrà un piano ben chiaro in mente, grazie all'aiuto di Maria Luisa. Avrà a che fare con Simon?

© Riproduzione Riservata.