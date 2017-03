Una vita/ Video replica del 17 marzo: Cayetana torna al suo "posto", Teresa ha fallito?

Una vita, video replica del 17 marzo - Nelle ultime puntate di Una Vita, Maximiliano sembra aver ottenuto ottimi risultati attraverso la lettera inviata al giornale contro i medici imbroglioni. Intanto, Maria Luisa ha deciso di accettare l'amore tra Trini e Ramon e ha confessato loro di essere felice nel vederli di nuovo insieme. Ramon ha così fatto la proposta di matrimonio alla sua amata. Nel frattempo, Teresa ha deciso di riprendere a collaborare con Mauro. Cayetana appare cambiata, tanto che dopo un sogno della sua infanzia è andata nel cuore della notte a trovare Fabiana in soffitta. Le due hanno parlato e si sono addirittura abbracciate. Nel corso della puntata del 17 marzo, Felipe scopre che Teresa dà lezioni a Tano e Lolita nel soggiorno di casa sua. L'uomo si arrabbia e decide bruscamente che Teresa dovrà dare le lezioni a Lolita in soffitta e che Tano non deve avere alcun contatto con la maestra. Intanto, Fabiana chiede perdono a Trini e Ramon e confessa di voler tornare a lavorare per loro. I due riprendono la domestica in casa loro e Trini dopo le confida che si sta per sposare con Ramon. Susana va da Celia e le parla dei pettegolezzi che riguardano Trini e Ramon. In quel momento, giunge Maria Luisa che inaspettatamente difende Trini, definendola la donna che presto sarà la moglie di suo padre e lo fa con il sorriso stampato sul volto. A casa Hidalgo arrivano diverse donne che sono state vittime di chirurghi imbroglioni. Rosina parla con loro e spiega di essere stata salvata da Maximiliano. Le donne hanno tutte problemi al viso, tanto che portano delle maschere e una tra loro un velo nero. Maximiliano presenta Felipe, che farà da avvocato per l'azione legale per risarcire tutte le vittime. Casilda non si sente bene di fronte a queste donne e Pablo le consiglia di andare a prendere aria. La donna con il velo decide di mostrare loro il suo volto e tutti restano sconvolti. Maximiliano dà la sua parola che pagheranno i responsabili. L'amico anarchico di Martin chiede a quest'ultimo di proseguire con il piano. Ma il giovane fidanzato di Casilda non vuole uccidere nessuno, ma l'amico lo convince. Fabiana va a trovare Cayetana che la riceve. Le due parlano e la domestica promette che il loro segreto non verrà mai a scoprirlo nessuno. Cayetana è ancora sconvolta, ma vede con altri occhi sua madre. Intanto, Felipe raggiunge Mauro e Teresa e furioso chiede di non coinvolgerlo nei loro piani, in quanto Cayetana potrebbe rovinare la sua vita. Fabiana, intanto, racconta cos'è accaduto durante l'incendio. Cayetana piange e le chiede qual è il suo vero nome, ovvero Anita. La domestica racconta che lei e la vera Cayetana si volevano molto bene e che stavano sempre insieme. La donna, però, vuole sapere tutta la verità e chiede a Fabiana di confessarle chi è suo padre. CLICCA QUI PER VEDERE O RIVEDERE IL VIDEO DELLA PUNTATA DEL 17 MARZO DI UNA VITA.

