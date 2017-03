Una vita, il passato di Susana nasconde un grande mistero ( Anticipazioni spagnole e italiane)

UNA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: SUSANA HA UN ALTRO FIGLIO? - I telespettatori di Una vita non hanno una grande opinione di Susana, la donna sempre pronta a giudicare il comportamento delle altre persone e a sostenere gli intrighi di Cayetana (e in precedenza anche di Lourdes). Ma proprio la madre di Leandro potrebbe avere ben poco da insegnare ai propri vicini di casa, facendo regolarmente la 'bacchettona'. Nel corso delle puntate spagnole si scoprirà infatti che potrebbe essere portatrice di un incredibile segreto, che porterà in scena un nuovo personaggio: Simon arriverà nel quartiere proprio per scoprire la verità su una donna misteriosa del suo passato, portando con sé la foto di una giovanissima Susana. Il maggiordomo interpretato da Jordi Coll avrà la certezza che quella donna sia sua madre anche se l'esplicita richiesta a Susana resterà priva di conseguenze: Susana rifiuterà categoricamente di avere un figlio nato da una relazione clandestina, ma allora perché continuerà a seguire tutti i movimenti di Simon, faticando a nascondere le lacrime?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 20 MARZO: CHI E' IL PADRE DI CAYETANA? - Dopo l'interruzione del weekend, una vita tornerà questo pomeriggio su Canale 5 concedendo nuovamente ampio spazio alla vera identità di Cayetana. Fabiana ha chiarito anche gli ultimi dubbi della figlia, spiegando le ragioni che l'avevano spinta ad abbandonarla, nella speranza che potesse avere un'esistenza migliore nel suo ruolo di Sotelo Ruz. Ma ci sarà ancora una domanda che dovrà trovare una risposta. Chi è il padre di Cayetana? Di fronte a questo chiaro quesito, Fabiana non sarà pronta ad aprire il suo cuore, finendo per tergiversare... Tra le altre importanti novità relative al primo appuntamento settimanale con la telenovela, non mancheranno i preparativi per le nozze di Trini e Ramon, oramai sempre più vicine. La futura sposa organizzerà una festa di addio al nubilato, alla quale potranno partecipare solo le sue più care amiche e che verrà vista come un vero e proprio scandalo agli occhi di Susana. Quest'ultima non potrà accettare un simile comportamento da parte di una donna rispettabile, anche se la sua opinione potrebbe cambiare quando Trini si recherà da lei chiedendole di confezionare il suo abito da sposa.

