UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI: FRA NINO E ANNA È GIÀ TUTTO FINITO? (TRONO OVER) - Fra le tante storie che accompagneranno le prossime puntate del trono over, ci sarà ancora una volta quella fra Anna Tedesco e Nino, che dopo la delusione dei precedenti appuntamenti torneranno nello studio di Maria De Filippi per chiarirsi ancora una volta e dire la loro di fronte al pubblico di Canale 5. Sarà proprio la conduttrice a volerli nuovamente al centro del suo studio per fare il punto della situazione e nel corso del confronto cercherà di far ragionare il cavaliere su quel malessere di Anna, che quasi certamente nasconde dell’interesse neri suoi confronti. Nino, che in passato ha definito la dama eccessivamente “glaciale”, a dispetto della lettera scritta per lui qualche settimana prima, dirà che è disposto a lasciare assieme a lei il programma e a darle una chance soltanto di fronte a una promessa di cambiamento, ma questa storia causerà un nuovo battibecco fra i due, nel corso del quale saranno chiamati in causa anche altri protagonisti del dating show. In particolare, Sarà chiamata in ballo Simona, che oltre ad aver frequentato Nino in passato, si è mostrata molto vicina al cavaliere consolandolo in seguito al confronto della puntata precedente. Nel battibecco, Nino cercherà di ribadire ancora una volta la sua intenzione di chiudere per sempre la sua storia con Anna Tedesco, ma dovrà scontrarsi con Gianni Sperti, che lo attaccherà duramente ancora una volta.

