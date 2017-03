Uomini e Donne/ Mattia Marciano 'ruba' Giulia Latini a Luca Onestini? Un gesto sospetto al Trono Classico

Uomini e Donne, Mattia Marciano interessato a Giulia Latini? Doppio gesto sospetto al Trono Classico - Mattia Marciano ha subito conquistato un ruolo da protagonista nel nuovo trono di Uomini e Donne. Rosa Perrotta e Desirèe Popper si contendono il bel corteggiatore che sembrava inizialmente orientato verso la tronista campana, ma qualcosa nel corso delle ultime puntate non è passato inosservato. Il corteggiatore non ha timore di dire la sua anche quando non si parla del trono che lo vede tra i protagonisti. Infatti, quando Giulia Latini annuncia di voler lasciare il programma dopo l'ennesima scenata di gelosia di Luca Onestini verso la rivale Soleil Sorgè, Mattia prende la parola e incoraggia la corteggiatrice ad andare via. Un consiglio poco apprezzato da Luca e che assume oggi un aspetto diverso di fronte al gesto di Giulia che, su Instagram, ha iniziato a seguire proprio il corteggiatore di Desirèe e Rosa. Un gesto che assume un significato particolare visto sia il contesto che accomuna i due sia il fatto che Mattia ha già manifestato interesse per la situazione di Giulia a Uomini e Donne. Che si possa parlare di amicizia o quasi piccolo interesse? Difficile dirlo, anche perchè Giulia è più che interessata a Luca ma potrebbe appunto decidere di non tornare in studio (come annunciato) e chissà che in quel caso si possa davvero ipotizzare una conoscenza con Mattia...

